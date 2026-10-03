متمردو "تيغراي" يخلون عاصمة الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا

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قام متمردو تيغراي بإخلاء عاصمة الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا، اليوم السبت، وفق ما أفادت ، وذلك مع تقدّم قوات السلطات الاتحادية نحو ميكيلي.وأوضحت الوكالة أنّ مقاتلي وقادة " " "يغادرون ميكيلي... في هذه اللحظة، أصبحت المكاتب الحكومية ومراكز الشرطة خالية من أفراد الأمن".وأمس الجمعة، أعلنت مجموعات موالية للحكومة السيطرة على مطار مدينة ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي شمالي البلاد، في أعقاب ضد قوات المتمردين.وقالت "قوة السلام في تيغراي"، في منشور على منصة "إكس": "سيطرنا بالكامل على مطار ألولا أبا نيغا في ميكيلي"، الواقع على بعد نحو 10 كيلومترات من المدينة.ويأتي التطور في وقت تشهد فيه جبهات القتال تحركات متسارعة، إذ انسحب متمردو تيغراي، في وقت سابق أمس الجمعة، من إقليم عفر المجاور، عقب هجوم مضاد شنته القوات الفيدرالية.