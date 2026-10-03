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عربي-دولي

متمردو "تيغراي" يخلون عاصمة الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا

Lebanon 24
03-10-2026 | 04:03
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متمردو تيغراي يخلون عاصمة الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا
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قام متمردو تيغراي بإخلاء عاصمة الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا، اليوم السبت، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس، وذلك مع تقدّم قوات السلطات الاتحادية نحو ميكيلي.
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وأوضحت الوكالة أنّ مقاتلي وقادة "جبهة تحرير تيغراي" "يغادرون ميكيلي... في هذه اللحظة، أصبحت المكاتب الحكومية ومراكز الشرطة خالية من أفراد الأمن".

وأمس الجمعة، أعلنت مجموعات موالية للحكومة الإثيوبية السيطرة على مطار مدينة ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي شمالي البلاد، في أعقاب هجوم مضاد ضد قوات المتمردين.

وقالت "قوة السلام في تيغراي"، في منشور على منصة "إكس": "سيطرنا بالكامل على مطار ألولا أبا نيغا في ميكيلي"، الواقع على بعد نحو 10 كيلومترات من المدينة.

ويأتي التطور في وقت تشهد فيه جبهات القتال تحركات متسارعة، إذ انسحب متمردو تيغراي، في وقت سابق أمس الجمعة، من إقليم عفر المجاور، عقب هجوم مضاد شنته القوات الفيدرالية.






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جبهة تحرير تيغراي

وكالة فرانس برس

الإثيوبية

هجوم مضاد

الفيدرالي

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