على خلفية الاحتجاجات.. إعدام رجل في إيران

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أعلنت ، السبت، تنفيذ حكم الإعدام بحق رجل أُدين بتهم عدة من بينها إطلاق النار على عناصر الشرطة خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مطلع العام.واتُهم سياوش جمشيدي باستهداف أفراد الأمن خلال الاحتجاجات التي اندلعت في أواخر كانون الأول على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة، قبل أن تتحول سريعاً إلى تظاهرات واسعة مناهضة للحكومة بلغت ذروتها في الثامن والتاسع من كانون الثاني.ومنذ ذلك الحين، تزايدت عمليات الاعتقال والإعدام في إيران، سواء على خلفية الحرب أو الاحتجاجات.وقالت : "حُكم على جمشيدي بالإعدام بتهمة الحرابة من خلال.. إطلاق النار، بالإضافة إلى التآمر والتواطؤ ضد ".من جانبه، أفاد موقع "ميزان أونلاين"، التابع للسلطة القضائية، بأنّه أُدين أيضاً بجرائم لا علاقة لها بالاحتجاجات، بما في ذلك "الاحتيال والتهديدات والسرقة وحيازة وحمل سلاح عسكري غير قانوني".وشملت التهم الأخرى "التواطؤ في عملية خطف، والتلويح بسلاح للترهيب والتسبّب المتعمّد في أذى جسدي".