القوات المسلحة اليمنية تستهدف تجمعات للحوثيين في تعز

أعلنت القوات المسلحة اليمنية
، اليوم السبت، أنها نفذت 71 عملية استهداف دقيقة ضد تجمعات وتحشيدات قتالية وتعزيزات تابعة للحوثيين في مناطق عدة بمحافظة تعز.
وأسفرت العمليات عن تدمير عدد من وسائل النقل والإسناد المعادية، وتحييد عناصر الحوثيين، وإفقاد تشكيلاتها القدرة على مواصلة القتال.
وأشار قائد عسكري يمني في جبل هان
بتعز إلى محاولات حوثية يائسة للتسلل إلى الجبل، مضيفاً: "كسرنا محاولات الحوثي
للسيطرة على جبل هان لحصار مدينة تعز
.. خضنا اشتباكات مع الحوثيين طوال الليل وكسرنا محاولاتهم للسيطرة على الجبل
هان".
وكان الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية شنّ غارات جوية جديدة على مواقع وتعزيزات الحوثيين في جبهتي حيفان وراسن جنوب تعز.
كما طالت الغارات
تجمعات لعناصر الحوثيين في جبهة سامع شرق تعز، كما تدور مواجهات عنيفة في جبهة جبل حبشي
غرب تعز.(العربية)