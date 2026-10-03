القوات المسلحة اليمنية تستهدف تجمعات للحوثيين في تعز

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أعلنت القوات المسلحة ، اليوم السبت، أنها نفذت 71 عملية استهداف دقيقة ضد تجمعات وتحشيدات قتالية وتعزيزات تابعة للحوثيين في مناطق عدة بمحافظة تعز.وأسفرت العمليات عن تدمير عدد من وسائل النقل والإسناد المعادية، وتحييد عناصر الحوثيين، وإفقاد تشكيلاتها القدرة على مواصلة القتال.وأشار قائد عسكري يمني في بتعز إلى محاولات حوثية يائسة للتسلل إلى الجبل، مضيفاً: "كسرنا محاولات للسيطرة على جبل هان لحصار .. خضنا اشتباكات مع الحوثيين طوال الليل وكسرنا محاولاتهم للسيطرة هان".وكان الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية شنّ غارات جوية جديدة على مواقع وتعزيزات الحوثيين في جبهتي حيفان وراسن جنوب تعز.كما طالت تجمعات لعناصر الحوثيين في جبهة سامع شرق تعز، كما تدور مواجهات عنيفة في جبهة جبل غرب تعز.(العربية)