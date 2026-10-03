تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

أنباء عن فشل محاولة اغتيال خليفة السنوار في غزة.. القناة 12 الاسرائيلية تكشف

Lebanon 24
03-10-2026 | 04:52
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
أنباء عن فشل محاولة اغتيال خليفة السنوار في غزة.. القناة 12 الاسرائيلية تكشف
أنباء عن فشل محاولة اغتيال خليفة السنوار في غزة.. القناة 12 الاسرائيلية تكشف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت تقارير إعلامية نقلاً عن القناة 12 الإسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي نفذ غارة جوية استهدفت القيادي في حركة حماس علي العامودي في مدينة غزة، وسط تضارب الأنباء حول نجاة المستهدف وفشل محاولة الاغتيال وعدم اتضاح مصيره النهائي بشكل رسمي. 
Advertisement

وتأتي هذه التطورات في وقت يُنظر فيه إلى العامودي كأحد أبرز الشخصيات المرشحة لإدارة الشؤون التنظيمية والسياسية في قطاع غزة بعد غياب قيادات الصف الأول.

واستهدفت طائرات اسرئايلية شقة سكنية بمدينة غزة كان يُعتقد تواجد علي العامودي فيها، بحسب ما أوردته وسائل إعلام عبرية.

ولا يزال مصير العامودي غامضاً في ظل تضارب التقارير التي أشارت إلى فشل محاولة اغتياله وعدم وجود تأكيد رسمي قطعي من أي جهة حول مقتله أو نجاته.

وتشير التقديرات الاستخباراتية إلى تولي العامودي مهام إدارية حيوية لإدارة منظومة العمل في القطاع.
 
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: محاولة لاغتيال علي العامودي خليفة السنوار في "حماس"
lebanon 24
Lebanon24
03/10/2026 16:41:09 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: محاولة لاغتيال علي العامودي خليفة يحيى السنوار في حماس بقطاع غزة ونتائج محاولة الاغتيال لم تتضح بعد
lebanon 24
Lebanon24
03/10/2026 16:41:09 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الاسرائيلية عن مصدر أمني إسرائيلي: انفجار لغم بدبابة إسرائيلية في قطاع غزة
lebanon 24
Lebanon24
03/10/2026 16:41:09 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر: لن يتم اتخاذ أي خطوة حاسمة بشأن غزة قبل الانتخابات
lebanon 24
Lebanon24
03/10/2026 16:41:09 Lebanon 24 Lebanon 24

إدارة الشؤون

الإسرائيلية

الإسرائيلي

قطاع غزة

ال خليفة

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:23 | 2026-10-03
Lebanon24
08:45 | 2026-10-03
Lebanon24
08:21 | 2026-10-03
Lebanon24
08:15 | 2026-10-03
Lebanon24
08:00 | 2026-10-03
Lebanon24
07:00 | 2026-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24