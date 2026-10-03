أنباء عن فشل محاولة اغتيال خليفة السنوار في غزة.. القناة 12 الاسرائيلية تكشف

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أفادت تقارير إعلامية نقلاً عن القناة 12 ، بأن الجيش نفذ غارة جوية استهدفت القيادي في حركة علي العامودي في مدينة غزة، وسط تضارب الأنباء حول نجاة المستهدف وفشل محاولة الاغتيال وعدم اتضاح مصيره النهائي بشكل رسمي.وتأتي هذه التطورات في وقت يُنظر فيه إلى العامودي كأحد أبرز الشخصيات المرشحة لإدارة الشؤون التنظيمية والسياسية في بعد غياب قيادات الصف الأول.واستهدفت طائرات اسرئايلية شقة سكنية بمدينة غزة كان يُعتقد تواجد علي العامودي فيها، بحسب ما أوردته وسائل إعلام عبرية.ولا يزال مصير العامودي غامضاً في ظل تضارب التقارير التي أشارت إلى فشل محاولة اغتياله وعدم وجود تأكيد رسمي قطعي من أي جهة حول مقتله أو نجاته.وتشير التقديرات الاستخباراتية إلى تولي العامودي مهام إدارية حيوية لإدارة منظومة العمل في القطاع.