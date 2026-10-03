عملية أمنية في جنوب شرقي إيران.. تفكيك خلية مسلحة

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أعلنت "قيادة " التابعة للقوات البرية في تفكيك خلية مسلحة قال إنها متورطة في هجمات شهدتها محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي ، وذلك بعد سلسلة من المواجهات الأمنية في المنطقة.وأوضح ، في بيان، أن العملية أسفرت عن مقتل اثنين من أفراد الخلية، فيما تتواصل ملاحقة بقية عناصرها، متهماً المجموعة بالضلوع في مقتل إسحاقي، أحد عناصر الحرس الثوري من البلوش السنّة، والمشاركة في هجوم استهدف نقطة تفتيش في مدينة راسك.ويأتي الإعلان بعد أيام من عمليات أمنية أخرى في المحافظة، إذ أعلن الحرس الثوري في وقت سابق مقتل ستة مسلحين خلال عملية في منطقة "منزل آب" بمدينة ، قال إنها استهدفت خلية كانت تستعد لتنفيذ هجمات في المنطقة.وتشهد سيستان وبلوشستان، الواقعة على الحدود مع باكستان وأفغانستان، مواجهات متكررة بين القوات ومجموعات مسلحة تنشط في المنطقة.