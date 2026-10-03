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عربي-دولي

عملية أمنية في جنوب شرقي إيران.. تفكيك خلية مسلحة

Lebanon 24
03-10-2026 | 05:04
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عملية أمنية في جنوب شرقي إيران.. تفكيك خلية مسلحة
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أعلنت "قيادة القدس" التابعة للقوات البرية في الحرس الثوري الإيراني تفكيك خلية مسلحة قال إنها متورطة في هجمات شهدتها محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، وذلك بعد سلسلة من المواجهات الأمنية في المنطقة.
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وأوضح الحرس الثوري، في بيان، أن العملية أسفرت عن مقتل اثنين من أفراد الخلية، فيما تتواصل ملاحقة بقية عناصرها، متهماً المجموعة بالضلوع في مقتل عبد الرؤوف إسحاقي، أحد عناصر الحرس الثوري من البلوش السنّة، والمشاركة في هجوم استهدف نقطة تفتيش في مدينة راسك.

ويأتي الإعلان بعد أيام من عمليات أمنية أخرى في المحافظة، إذ أعلن الحرس الثوري في وقت سابق مقتل ستة مسلحين خلال عملية في منطقة "منزل آب" بمدينة زاهدان، قال إنها استهدفت خلية كانت تستعد لتنفيذ هجمات في المنطقة.

وتشهد سيستان وبلوشستان، الواقعة على الحدود مع باكستان وأفغانستان، مواجهات متكررة بين القوات الإيرانية ومجموعات مسلحة تنشط في المنطقة.
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