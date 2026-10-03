أمام بوتين.. روسيا تكشف دبابة هجومية روبوتية

كشفت للمرة الأولى عن مركبة قتالية روبوتية من منظومة الهجوم غير المأهول "شتورم"، خلال مناورات "المركز 2026" في مقاطعة تشيليابينسك، بحضور .



وتعتمد المركبة الجديدة على هيكل دبابة "تي-72"، فيما يعود مشروع تطوير منظومة "شتورم" إلى عام 2018، عندما أعلنت شركة "أورالفاغونزافود" العمل على مركبة ثقيلة مخصصة بصورة أساسية للقتال في .



وزُوّدت المركبة بمدفع عيار 125 ملم ذي سبطانة قصيرة، صُمم للاستخدام في المسافات القريبة والبيئات الحضرية، إلى جانب شفرة جرافة لإزالة العوائق وأنظمة حماية ضد الأسلحة المضادة للدبابات.



وتتميز "شتورم" بإمكانية التحكم بها عن بُعد، مع الاحتفاظ بخيار تشغيلها بواسطة طاقم داخل المركبة، بينما يتطلب استخدامها من دون طاقم وجود مركبة مأهولة منفصلة تتولى عملية التحكم.



وصُممت المنظومة، وفق التصور الروسي، للعمل في الصفوف الأمامية خلال العمليات الهجومية ورصد مصادر النيران في المناطق الحضرية والتعامل معها، فيما شهدت المناورات أيضاً عرض نسخة غير مأهولة من مركبة دعم الدبابات "بي إم ".

Russians are demonstrating their new unmanned assault tank—or the "Shturm" heavy robotic assault complex (TSHRK)—at the "Chebarkulsky" testing ground in the Chelyabinsk Region. pic.twitter.com/tqwbRVlpIX — Defcon Report (@Defcon_Report) October 2, 2026 Advertisement