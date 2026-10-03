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عربي-دولي

أمام بوتين.. روسيا تكشف دبابة هجومية روبوتية

Lebanon 24
03-10-2026 | 06:07
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أمام بوتين.. روسيا تكشف دبابة هجومية روبوتية
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كشفت روسيا للمرة الأولى عن مركبة قتالية روبوتية من منظومة الهجوم غير المأهول "شتورم"، خلال مناورات "المركز 2026" في مقاطعة تشيليابينسك، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتعتمد المركبة الجديدة على هيكل دبابة "تي-72"، فيما يعود مشروع تطوير منظومة "شتورم" إلى عام 2018، عندما أعلنت شركة "أورالفاغونزافود" العمل على مركبة ثقيلة مخصصة بصورة أساسية للقتال في المناطق الحضرية.

وزُوّدت المركبة بمدفع عيار 125 ملم ذي سبطانة قصيرة، صُمم للاستخدام في المسافات القريبة والبيئات الحضرية، إلى جانب شفرة جرافة لإزالة العوائق وأنظمة حماية ضد الأسلحة المضادة للدبابات.

وتتميز "شتورم" بإمكانية التحكم بها عن بُعد، مع الاحتفاظ بخيار تشغيلها بواسطة طاقم داخل المركبة، بينما يتطلب استخدامها من دون طاقم وجود مركبة مأهولة منفصلة تتولى عملية التحكم.

وصُممت المنظومة، وفق التصور الروسي، للعمل في الصفوف الأمامية خلال العمليات الهجومية ورصد مصادر النيران في المناطق الحضرية والتعامل معها، فيما شهدت المناورات أيضاً عرض نسخة غير مأهولة من مركبة دعم الدبابات "بي إم بي تي".
 
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