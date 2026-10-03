احتجاجات الطلاب في فرنسا.. توقيفات بالجملة

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تتصاعد الاحتجاجات الطلابية في ، بعدما اتسعت التحركات التي انطلقت من مدارس في ضواحي لتشمل مناطق عدة في البلاد، وسط مواجهات مع الشرطة وإغلاق وتعطيل مئات المدارس.وبحسب أرقام ، أوقفت السلطات 1949 شخصاً خلال من الاحتجاجات في الأول من تشرين الأول، فيما تشير أحدث التقارير إلى أن إجمالي الموقوفين منذ بدء التحركات تجاوز خمسة آلاف شخص. كما طالت الاحتجاجات أكثر من ألف ، وسط عمليات إغلاق وحواجز واحتكاكات مع .وانطلقت التحركات احتجاجاً على نقص المدرسين وتردي أوضاع بعض المباني المدرسية واكتظاظ الصفوف ونقص الموارد، قبل أن تتوسع رقعتها وتتحول في بعض المناطق إلى مواجهات وأعمال عنف وتخريب. وسُجلت إصابات في صفوف الطلاب والعاملين في المدارس وعناصر الأمن.وفي ظل اتساع الحركة الاحتجاجية، عقدت اجتماعاً طارئاً لمتابعة التطورات، فيما أكدت أن مطالب الطلاب بشأن ظروف التعليم تستحق المعالجة، لكنها شددت في الوقت نفسه على رفض أعمال العنف التي رافقت بعض التحركات.وتأتي الاحتجاجات بالتزامن مع نقاشات حادة بشأن موازنة عام 2027 وخطط خفض الإنفاق، ما يزيد الضغوط على الحكومة الفرنسية في وقت يطالب فيه الطلاب والمعلمون بزيادة الموارد المخصصة للتعليم وتحسين ظروف الدراسة.