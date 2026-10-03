تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

احتجاجات الطلاب في فرنسا.. توقيفات بالجملة

Lebanon 24
03-10-2026 | 06:48
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
احتجاجات الطلاب في فرنسا.. توقيفات بالجملة
احتجاجات الطلاب في فرنسا.. توقيفات بالجملة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتصاعد الاحتجاجات الطلابية في فرنسا، بعدما اتسعت التحركات التي انطلقت من مدارس في ضواحي باريس لتشمل مناطق عدة في البلاد، وسط مواجهات مع الشرطة وإغلاق وتعطيل مئات المدارس.
Advertisement

وبحسب أرقام وزارة الداخلية الفرنسية، أوقفت السلطات 1949 شخصاً خلال يوم واحد من الاحتجاجات في الأول من تشرين الأول، فيما تشير أحدث التقارير إلى أن إجمالي الموقوفين منذ بدء التحركات تجاوز خمسة آلاف شخص. كما طالت الاحتجاجات أكثر من ألف مدرسة ثانوية، وسط عمليات إغلاق وحواجز واحتكاكات مع قوات الأمن.

وانطلقت التحركات احتجاجاً على نقص المدرسين وتردي أوضاع بعض المباني المدرسية واكتظاظ الصفوف ونقص الموارد، قبل أن تتوسع رقعتها وتتحول في بعض المناطق إلى مواجهات وأعمال عنف وتخريب. وسُجلت إصابات في صفوف الطلاب والعاملين في المدارس وعناصر الأمن.

وفي ظل اتساع الحركة الاحتجاجية، عقدت الحكومة الفرنسية اجتماعاً طارئاً لمتابعة التطورات، فيما أكدت أن مطالب الطلاب بشأن ظروف التعليم تستحق المعالجة، لكنها شددت في الوقت نفسه على رفض أعمال العنف التي رافقت بعض التحركات.

وتأتي الاحتجاجات بالتزامن مع نقاشات حادة بشأن موازنة عام 2027 وخطط خفض الإنفاق، ما يزيد الضغوط على الحكومة الفرنسية في وقت يطالب فيه الطلاب والمعلمون بزيادة الموارد المخصصة للتعليم وتحسين ظروف الدراسة.
مواضيع ذات صلة
مقتل طالب أمام مدرسته في تكساس وتوقيف فتى للاشتباه بتورطه
lebanon 24
Lebanon24
03/10/2026 21:24:44 Lebanon 24 Lebanon 24
معظمهم من القاصرين.. اعتقال أكثر من 400 شخص في احتجاجات طلابية في فرنسا
lebanon 24
Lebanon24
03/10/2026 21:24:44 Lebanon 24 Lebanon 24
إغلاق مدارس ومواجهات مع الشرطة.. احتجاجات طلابية تتصاعد في فرنسا
lebanon 24
Lebanon24
03/10/2026 21:24:44 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إيراني: السلطات تعدم مواطنين بتهمة قتل عناصر أمن خلال احتجاجات
lebanon 24
Lebanon24
03/10/2026 21:24:44 Lebanon 24 Lebanon 24

الحكومة الفرنسية

وزارة الداخلية

مدرسة ثانوية

قوات الأمن

الفرنسية

يوم واحد

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:22 | 2026-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:29 | 2026-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:25 | 2026-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:20 | 2026-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:22 | 2026-10-03
Lebanon24
13:00 | 2026-10-03
Lebanon24
12:29 | 2026-10-03
Lebanon24
12:25 | 2026-10-03
Lebanon24
12:20 | 2026-10-03
Lebanon24
12:08 | 2026-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24