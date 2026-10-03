أميركا تلاحق "شرايين إيران" الاقتصادية.. ماذا يجري في الكواليس؟

نشر موقع "إرم نيوز" الإماراتي تقريراً جديداً قال فيه إن وسعت حملتها الاقتصادية على لتشمل قطاعي السكك الحديدية وصناعة السيارات، إلى جانب شركات أجنبية مرتبطة بهما، في إطار مساعٍ لتقليص الإيرادات والقنوات اللوجستية التي تعتمد عليها طهران.

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وبحسب التقرير، يأتي التصعيد المالي بالتزامن مع اتصالات غير مباشرة عبر قطر بشأن مقترح إيراني لوقف التصعيد وتخفيف الحصار وإعادة فتح مضيق هرمز.





ونقل الموقع عن مصدر أميركي في وزارة الخزانة أن المرحلة الجديدة تركز على الشركات التي تربط القطاعات الخاضعة للعقوبات بالأسواق الخارجية، بما في ذلك مورّدو قطع الغيار وشركات الخدمات اللوجستية ومزودو خدمات الدفع والوسطاء التجاريون، خصوصاً عبر وهونغ كونغ وشرق آسيا.





وأشار المصدر إلى أن التدقيق الأميركي يشمل الشركات المتعاملة مع "إيران خودرو" و"سايبا" وشركة سكك حديد الجمهورية الإسلامية و"رجا" لنقل الركاب وشركات أخرى في قطاع النقل بالسكك الحديدية، بعد إدراجها على قوائم مطلع تشرين الأول.





وتركز واشنطن، وفق التقرير، على الجهات التي تواصل تقديم المكونات أو خدمات الشحن والتأمين والدفع لهذه الكيانات، مع احتمال توسيع العقوبات الثانوية لتشمل الشركات التي تستمر في التعامل معها. وتركز واشنطن، وفق التقرير، على الجهات التي تواصل تقديم المكونات أو خدمات الشحن والتأمين والدفع لهذه الكيانات، مع احتمال توسيع العقوبات الثانوية لتشمل الشركات التي تستمر في التعامل معها.





وكانت وزارة الخزانة الأميركية استهدفت أيضاً شركات في تركيا وإندونيسيا وهونغ كونغ، قالت إنها زودت قطاع السيارات بمكونات، بالتوازي مع إجراءات طالت قطاعات الصلب والتصنيع والتجارة الخارجية، ومسارات مالية مرتبطة بالحرس الثوري ومبيعات والمشتريات العسكرية.





ضغط بالتوازي مع المفاوضات





في المقابل، نقل "إرم نيوز" عن مصدر في الأميركية أن واشنطن أبلغت الوسطاء القطريين بأن أي تخفيف للعقوبات أو إفراج عن أموال إيرانية مجمدة يجب أن يرتبط بخطوات محددة من طهران في الملف وترتيبات مضيق هرمز.





وبحسب المصدر، تريد واشنطن التزامات نووية قابلة للتحقق قبل تقديم تنازلات اقتصادية واسعة، فيما يستمر الخلاف بشأن مطالبة طهران بالإفراج المبكر عن أموال مجمدة وتخفيف القيود على صادرات النفط.





ويشير توقيت العقوبات، وفق التقرير، إلى استخدام واشنطن الضغط الاقتصادي بالتوازي مع المسار التفاوضي، بما يمنحها أوراقاً إضافية قبل التوصل إلى أي تفاهم محتمل بشأن هرمز أو الملف النووي.





ونقل الموقع عن الباحث في الشؤون الإيرانية كورنيليوس أديبار قوله إن توسيع العقوبات إلى قطاعات النقل والصناعة يستهدف قدرة إبقاء التجارة والتحويلات المالية مستمرة رغم القيود البحرية والمالية.