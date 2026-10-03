تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"تجسّس" مكثّف فوق غزّة.. ماذا تُحضّر إسرائيل؟

Lebanon 24
03-10-2026 | 16:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
تجسّس مكثّف فوق غزّة.. ماذا تُحضّر إسرائيل؟
تجسّس مكثّف فوق غزّة.. ماذا تُحضّر إسرائيل؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشر موقع "إرم نيوز" الإماراتي تقريراً جديداً، كشف فيه عن تكثيف الجيش الإسرائيلي نشاطه الاستخباري في مناطق عدة من قطاع غزة، قبيل الذكرى الثالثة للحرب، وسط تقديرات فلسطينية بإمكان التحضير لهجوم جوي واسع.
Advertisement
 
 
وبحسب التقرير، تشهد مناطق في القطاع تحليقاً مكثفاً وعلى ارتفاعات منخفضة لطائرات إسرائيلية مخصصة للاستطلاع والتجسس، فيما وصف مصدر أمني فلسطيني هذا النشاط بأنه عملية "إطباق استخباري" تسبق هجوماً محتملاً.


ويتركز النشاط بصورة خاصة في الأجزاء الغربية من دير البلح ومخيم النصيرات وسط القطاع، إضافة إلى غرب مدينة غزة، وتحديداً أحياء الرمال والنصر ومنطقة الميناء، وهي مناطق سبق أن شهدت عمليات ومحاولات اغتيال إسرائيلية استهدفت مسؤولين في حركة "حماس" وجناحها العسكري.


وكان الجيش الإسرائيلي قد استهدف، فجر السبت، شقة سكنية غرب مدينة غزة، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الغارة جاءت ضمن محاولة لاستهداف رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة علي العامودي.


ونقلت "إرم نيوز" عن مصادر أمنية فلسطينية قولها إن استمرار تحليق طائرات الاستطلاع والتجسس بهذه الكثافة قد يشير إلى استعداد إسرائيل لتنفيذ هجمات متزامنة، شبيهة بالهجوم الذي أنهت به هدنة كانون الثاني 2025.


وكانت إسرائيل شنت، في 18 آذار 2025، سلسلة هجمات متزامنة استهدفت شخصيات سياسية وأمنية وعسكرية من "حماس" في مناطق مختلفة من قطاع غزة.


طائرات استخباراتية في الأجواء
 
 
ووفق المصادر، لوحظ استخدام مكثف لطائرات "تزوفيت" المأهولة، وهي طائرات أميركية جرى تعديلها في إسرائيل لتنفيذ مهام استخباراتية عسكرية، ورُصد نشاطها خصوصاً غرب المحافظة الوسطى.


وتُستخدم هذه الطائرات لجمع المعلومات ومراقبة مناطق عدة بالتزامن، إضافة إلى رصد الاتصالات وتوفير معلومات استخباراتية مباشرة لدعم العمليات العسكرية ومهام الاغتيال والمتابعة الميدانية.


كذلك، رُصد استخدام واسع لطائرات "هيرمز 450" المسيّرة في غرب المحافظة الوسطى وغرب مدينة غزة. وتُستخدم هذه الطائرات في مهام الاستطلاع والمراقبة طويلة الأمد، وهي مزودة بأجهزة استشعار وأنظمة تصوير ورصد متطورة، ويمكن تجهيزها لتنفيذ مهام هجومية.


وبحسب المصادر الفلسطينية، فإن استخدام هذه الطائرات ليس جديداً في أجواء غزة، إلا أن كثافة نشاطها حالياً، واستمرار تحليقها لفترات أطول ضمن نطاقات جغرافية محددة، رفعا مستوى التقديرات بشأن احتمال التحضير لعملية إسرائيلية جديدة.


وربط أحد المصادر هذا التصعيد الاستخباري برغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تحقيق إنجاز أمني على جبهة غزة قبل انتخابات الكنيست المقررة أواخر الشهر الجاري، وهو تقدير للمصدر ولم يقدّم التقرير دليلاً مستقلاً يثبت هذا الدافع.


ويأتي ذلك في ظل جمود مساعي تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، مع استمرار الخلاف حول ملف سلاح الحركة. وتقول إسرائيل إن بقاء السلاح ورفض تسليمه يمثلان عقبة أمام تنفيذ الاتفاق، فيما تربط "حماس" أي تقدم في ملف حصر السلاح أو تخزينه بخطوات تتعلق بالوضع الإنساني في القطاع ودخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة التابعة لمجلس السلام لمباشرة مهامها.
مواضيع ذات صلة
ماذا تُحضر إسرائيل للجنوب؟ خطة جديدة بعد "علي الطاهر"
lebanon 24
Lebanon24
04/10/2026 01:23:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": طيران إسرائيلي مسيّر مكثف فوق علي الطاهر
lebanon 24
Lebanon24
04/10/2026 01:23:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا تحضر أميركا للبنان؟ كلامٌ عن "حزب الله"!
lebanon 24
Lebanon24
04/10/2026 01:23:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا تحضّر إيران لـ"حزب الله"؟ العين على دولة عربية!
lebanon 24
Lebanon24
04/10/2026 01:23:18 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

الفلسطينية

الإسرائيلي

في إسرائيل

الإمارات

قطاع غزة

نتنياهو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:57 | 2026-10-03
Lebanon24
16:45 | 2026-10-03
Lebanon24
16:36 | 2026-10-03
Lebanon24
16:02 | 2026-10-03
Lebanon24
16:00 | 2026-10-03
Lebanon24
15:51 | 2026-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24