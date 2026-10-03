روته يحذر: أوروبا ليست في سلام والهجمات الروسية تتزايد

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حذر لحلف شمال الأطلسي مارك روته من أن لا تنعم بالسلام، في ظل الحرب الروسية على وتصاعد الهجمات الهجينة في أنحاء القارة.وقال روته إن القادة يواجهون طريقاً طويلاً، مستبعداً تراجع القدرات العسكرية الروسية في القريب، ومشيراً إلى أن لا يُظهر أي رغبة في إنهاء الحرب رغم الخسائر التي تكبدتها بلاده.وأضاف: "بوتين يصعّد الحرب، وعلينا أن نكون واضحين: بلداننا مستهدفة، وقائمة الهجمات الهجينة الخبيثة التي تشنها في أنحاء أوروبا تتزايد يوماً بعد يوم".ورأى روته أن تلجأ إلى هذه الهجمات بسبب تعثرها في تحقيق أهدافها داخل أوكرانيا، وتسعى من خلالها إلى تحميل الدول الأوروبية تداعيات دعمها لكييف.وتأتي تصريحاته وسط مخاوف أوروبية متزايدة من عمليات تخريب وأنشطة هجينة ربطتها حكومات غربية بأجهزة الاستخبارات الروسية.وكانت الاستخبارات العسكرية قد حذرت من تكليف أجهزة الأمن الروسية بتوسيع نشاطها داخل دول وحلف الناتو، بهدف تقويض الدعم المقدم إلى أوكرانيا وإضعاف الحلف.