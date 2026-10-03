تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

لماذا تحتاج الصين إلى روسيا رغم تفوّقها الاقتصادي؟

إعداد "لبنان24"

|
Lebanon 24
03-10-2026 | 15:30
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
لماذا تحتاج الصين إلى روسيا رغم تفوّقها الاقتصادي؟
لماذا تحتاج الصين إلى روسيا رغم تفوّقها الاقتصادي؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لا تُقاس أهمية روسيا للصين بحجم التبادل التجاري وحده، بل بما توفره لها من موارد للطاقة، واستقرار على حدودها الشمالية، وشراكة سياسية في مواجهة الضغوط الأميركية. فموسكو تمنح بكين مزايا تتجاوز السوق الروسية نفسها، وإن كانت حاجة البلدين إلى بعضهما غير متكافئة، مع اعتماد روسيا على الصين بدرجة أكبر.
Advertisement
 
اقتصاديا، بلغ التبادل التجاري بين البلدين نحو 244 مليار دولار في 2024، قبل أن يتراجع بنسبة 6.9% إلى 228.1 مليار دولار في 2025، ثم يستعيد نموه في النصف الأول من 2026، مرتفعاً بنسبة 25.6% إلى 134.2 مليار دولار. ومع ذلك، لا تمثل روسيا سوى نحو 3.7% من تجارة الصين الخارجية، التي بلغت 3.67 تريليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام، ما يوضح أن وزنها الاستراتيجي لدى بكين يفوق حصتها التجارية. وقد أسهمت السيارات في انتعاش التبادل، إذ ارتفعت قيمة صادراتها الصينية إلى روسيا بنسبة 134.7% خلال الفترة نفسها.
 
تأتي الطاقة في صلب هذه العلاقة، إذ تستورد الصين من روسيا النفط والغاز والفحم، إلى جانب النحاس والأخشاب وموارد أخرى، مستفيدة من الخصومات على الخام الروسي منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. وتكتسب الإمدادات التي تصل برّاً وعبر الأنابيب أهمية إضافية لأنها تقلل اعتماد بكين على الممرات البحرية وانكشافها على اضطراباتها أو على حصار محتمل، وإن كان جزء من وارداتها الروسية لا يزال يُنقل بحراً. وفي 2025، نقل خط "قوة سيبيريا 1" نحو 38.8 مليار متر مكعب من الغاز إلى الصين، فيما بلغت وارداتها من الغاز الروسي المسال نحو 9.9 ملايين طن.
 
لكن أهمية الطاقة الروسية لا تعني أن بكين مستعدة لقبول شروط موسكو. فمشروع "قوة سيبيريا 2"، المصمم لنقل 50 مليار متر مكعب سنوياً عبر منغوليا، لم يصل بعد إلى اتفاق تجاري نهائي؛ ورغم توقيع 42 وثيقة خلال زيارة بوتين إلى بكين في أيار، بقيت شروط المشروع عالقة. وتفيد تقارير عن أن الصين تطالب بأسعار قريبة من الأسعار المحلية الروسية المدعومة، بينما تسعى موسكو إلى شروط أقرب إلى اتفاق "قوة سيبيريا 1". ويكشف هذا التعثر ميزان التفاوض بين الطرفين: روسيا تبحث عن سوق تعوّض خسارتها الأوروبية، فيما تستطيع الصين التريث والمساومة على السعر.
 
وتمنح الجغرافيا هذه الشراكة ثقلاً يصعب اختزاله في التجارة، فاستقرار العلاقة على حدود تتجاوز أربعة آلاف كيلومتر يخفف الضغط على الجبهة الشمالية للصين، ويتيح لها تركيز اهتمامها الاستراتيجي على المحيط الهادئ وتايوان. غير أن هذا التقارب لا يعني توسعاً متواصلاً في التعاون العسكري؛ فقد تراجع عدد المناورات المشتركة في 2025 بعدما بلغ ذروته في 2024، بينما تقلصت حاجة الصين إلى استيراد السلاح مع تطور قدراتها الصناعية، بما يحدّ من اعتمادها على المورد الروسي.
 
سياسياً، تستفيد بكين من شراكة مع قوة نووية وعضو دائم في مجلس الأمن يتقاطع معها في الاعتراض على السياسات الأميركية. وقد ازداد توافق تصويت البلدين في الأمم المتحدة خلال 2025، وأكدت الصين في 30 أيلول عزمها على تعميق التنسيق الاستراتيجي مع روسيا والعمل على إصلاح الحوكمة العالمية. وفي الملف الأوكراني، ترفض بكين العقوبات الغربية وتدعو إلى الحوار، بينما تشير تقارير إلى دور صادراتها ذات الاستخدام المزدوج في دعم الصناعة العسكرية الروسية.
 
ولهذا التقارب كلفة محتملة، إذ أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي في آب تشريعاً يتيح فرض رسوم تصل إلى 100% على كبار مشتري النفط والغاز الروسيين، قبل أن يقرّه مجلس النواب في أيلول ويصبح قانوناً. وبذلك، باتت علاقات الطاقة بين بكين وموسكو جزءاً من الضغط الأميركي على الصين، إلى جانب الخلافات التجارية والاستراتيجية الأخرى.
 
ويمتد التقارب إلى حركة الأفراد، مع بدء تطبيق الإعفاء المتبادل من التأشيرات للإقامات القصيرة، وتصدّر الصينيين السياحة الوافدة إلى روسيا بحصة بلغت 50.8% في 2025. لكن هذه الروابط لا تلغي التفاوت الأساسي في العلاقة: تحتاج الصين إلى موارد روسيا وموقعها وشراكتها السياسية، بينما تحتاج موسكو إلى السوق الصينية والمصنوعات والبدائل التي توفرها بعد تقلص صلاتها بالغرب. وهذا الاختلال يمنح بكين القدرة على توسيع التعاون حيث يخدم مصالحها، والتريث حين لا تناسبها الشروط، كما يظهر في مفاوضات الغاز.
 
مواضيع ذات صلة
الصين تحقّق تفوّقاً كبيراً في سباق السيارات الكهربائية
lebanon 24
Lebanon24
04/10/2026 01:24:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: روسيا وإيران تحافظان على علاقاتهما الاقتصادية والتجارية رغم الظروف
lebanon 24
Lebanon24
04/10/2026 01:24:44 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا تحتاج النساء الأسماك والكالسيوم والفيتامين C؟
lebanon 24
Lebanon24
04/10/2026 01:24:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يؤكد: علاقاتنا مع الصين في أفضل حالاتها رغم اختلاف النظامين
lebanon 24
Lebanon24
04/10/2026 01:24:44 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

عربي-دولي

مقالات لبنان24

الأمم المتحدة

مجلس الأمن

العقوبات

أوكرانيا

الأوروبي

الشمالي

أوروبي

الغربي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

إعداد "لبنان24"

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:57 | 2026-10-03
Lebanon24
16:45 | 2026-10-03
Lebanon24
16:36 | 2026-10-03
Lebanon24
16:02 | 2026-10-03
Lebanon24
16:00 | 2026-10-03
Lebanon24
16:00 | 2026-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24