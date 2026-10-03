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عربي-دولي

التحالف: مزاعم الحوثيين باستهداف الرياض "مضللة"

Lebanon 24
03-10-2026 | 16:57
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التحالف: مزاعم الحوثيين باستهداف الرياض مضللة
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نفى تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، السبت، صحة مزاعم الحوثيين بشأن استهداف العاصمة الرياض، واصفاً إياها بأنها "مضللة" ومحاولة للتغطية على خسائر الجماعة في جبهات القتال.
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وقال المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي، في تصريح، إن الخسائر البشرية التي يتكبدها الحوثيون في تعز ومناطق أخرى تدفعهم إلى البحث عن "انتصارات وهمية".

وأضاف أن هذه المزاعم تهدف إلى صرف الأنظار عن حجم الخسائر وتنامي الغضب الشعبي من ممارسات الجماعة وارتباطها بأجندات خارجية، وفق تعبيره.

وجاء موقف التحالف بعدما أعلنت جماعة الحوثي استهداف الرياض، بالتزامن مع معارك تخوضها القوات اليمنية لصد محاولات الجماعة تثبيت مواقع سيطرت عليها في الساحل الغربي.

وفي السياق، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد ماجد النزيلي تنفيذ 257 عملية استهداف ضد مواقع وتحركات وقدرات عسكرية للحوثيين، باستخدام الطيران الحربي والمسيّر والمدفعية والصواريخ والراجمات.

وأوضح أن العمليات طالت مواقع في صنعاء وميدي وباقم، إضافة إلى جبهات الجوف ومأرب والبيضاء ولحج وتعز، واستهدفت مراكز قيادة وسيطرة وتجمعات ومخازن أسلحة وخطوط إمداد.

وبحسب التقديرات الميدانية الأولية التي أوردها النزيلي، أسفرت العمليات عن تحييد ما لا يقل عن 700 عنصر، وتدمير نحو 170 آلية ووسيلة قتالية. كما تحدثت تقارير يمنية عن خسارة الحوثيين قرابة 5 آلاف مقاتل خلال أسبوع.
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