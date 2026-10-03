التحالف: مزاعم الحوثيين باستهداف الرياض "مضللة"

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وقال المتحدث باسم التحالف اللواء الركن المالكي، في تصريح، إن الخسائر البشرية التي يتكبدها الحوثيون في تعز ومناطق أخرى تدفعهم إلى البحث عن "انتصارات وهمية".وأضاف أن هذه المزاعم تهدف إلى صرف الأنظار عن حجم الخسائر وتنامي الغضب الشعبي من ممارسات الجماعة وارتباطها بأجندات خارجية، وفق تعبيره.وجاء موقف التحالف بعدما أعلنت جماعة استهداف الرياض، بالتزامن مع معارك تخوضها القوات لصد محاولات الجماعة تثبيت مواقع سيطرت عليها في الساحل .وفي السياق، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد ماجد النزيلي تنفيذ 257 عملية استهداف ضد مواقع وتحركات وقدرات عسكرية للحوثيين، باستخدام الطيران الحربي والمسيّر والمدفعية والصواريخ والراجمات.وأوضح أن العمليات طالت مواقع في صنعاء وميدي وباقم، إضافة إلى جبهات الجوف ومأرب والبيضاء ولحج وتعز، واستهدفت مراكز قيادة وسيطرة وتجمعات ومخازن أسلحة وخطوط إمداد.وبحسب التقديرات الميدانية الأولية التي أوردها النزيلي، أسفرت العمليات عن تحييد ما لا يقل عن 700 عنصر، وتدمير نحو 170 آلية ووسيلة قتالية. كما تحدثت تقارير يمنية عن خسارة الحوثيين قرابة 5 آلاف مقاتل خلال أسبوع.