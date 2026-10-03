واشنطن تطرد عضوين من الوفد الإيراني بعد تجاهلهما أمر المغادرة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، طرد عضوين من الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدما بقيا في نيويورك رغم صدور أمر بمغادرتهما البلاد.
وقال مسؤول أميركي لوكالة "فرانس برس" إن العضوين ظلا في الولايات المتحدة
بعد فترة طويلة من انتهاء اجتماعات الجمعية العامة، مضيفاً أنهما طُردا من البلاد، وأن وزير الخارجية
ماركو روبيو "جاد فيما يقول".
وكانت الخارجية الأميركية قد طلبت من وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي وأعضاء وفده مغادرة البلاد الإثنين الماضي، قبل أن تكتشف أن العضوين لا يزالان في نيويورك حتى الجمعة، وفق وسائل إعلام أميركية.
وذكر موقع "أكسيوس" أن أحدهما غادر ليل الجمعة، فيما غادر الآخر صباح السبت.
ويأتي التطور بعد لقاءات عقدها مسؤولون أميركيون وإيرانيون في نيويورك الأسبوع الماضي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب
قد رفض مقترحاً إيرانياً لإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام، لكنه توقع استئناف المحادثات بين واشنطن
وطهران خلال الأيام المقبلة.