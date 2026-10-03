واشنطن تطرد عضوين من الوفد الإيراني بعد تجاهلهما أمر المغادرة

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وقال مسؤول أميركي لوكالة "فرانس برس" إن العضوين ظلا في بعد فترة طويلة من انتهاء اجتماعات الجمعية العامة، مضيفاً أنهما طُردا من البلاد، وأن ماركو روبيو "جاد فيما يقول".وكانت الخارجية الأميركية قد طلبت من عباس عراقجي وأعضاء وفده مغادرة البلاد الإثنين الماضي، قبل أن تكتشف أن العضوين لا يزالان في نيويورك حتى الجمعة، وفق وسائل إعلام أميركية.وذكر موقع "أكسيوس" أن أحدهما غادر ليل الجمعة، فيما غادر الآخر صباح السبت.ويأتي التطور بعد لقاءات عقدها مسؤولون أميركيون وإيرانيون في نيويورك الأسبوع الماضي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وكان الرئيس الأميركي قد رفض مقترحاً إيرانياً لإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام، لكنه توقع استئناف المحادثات بين وطهران خلال الأيام المقبلة.