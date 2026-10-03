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عربي-دولي

كارثة جوية غامضة قبالة أميركا... العثور على حطام الطائرة

Lebanon 24
03-10-2026 | 23:26
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كارثة جوية غامضة قبالة أميركا... العثور على حطام الطائرة
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عثرت فرق البحث الأميركية على حطام متناثر قبالة جزيرة نانتوكيت بولاية ماساتشوستس، يعود إلى طائرة إسعاف جوي اختفت فوق المحيط الأطلسي خلال رحلة من برمودا إلى بوسطن، وعلى متنها ستة أشخاص.
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وبحسب موقع "سويدن هيرالد"، نقلاً عن وكالة "أسوشيتد برس"، كانت الطائرة الكندية من طراز "غلف ستريم G100" تقل أربعة أفراد من الطاقم يحملون الجنسية الكندية، إضافة إلى مريض ومرافق من برمودا.
وفقدت إدارة الطيران الفيدرالية الاتصال بالطائرة في ساعة مبكرة من صباح السبت، بعدما أبلغ قائدها عن مشكلات كهربائية وأعلن حالة طوارئ أثناء اقترابه من الساحل الأميركي.

وكشفت تسجيلات للمراقبة الجوية أن الطائرة ربما كانت تحلق من دون القدرة على استخدام أجهزة الملاحة، بالتزامن مع وجود عاصفة في مسارها. كما أظهرت بيانات أولية أنها هبطت بصورة حادة من ارتفاع نحو 24 ألف قدم إلى قرابة 10 آلاف قدم قبل اختفائها.

وأعلن خفر السواحل الأميركي العثور على "حقل من الحطام" في المياه قبالة نانتوكيت، فيما واصلت إحدى سفنه عمليات البحث طوال الليل وحتى الأحد. ولم تعلن السلطات حتى الآن العثور على ناجين أو جثامين. 

من جهته، قال مجلس سلامة النقل الوطني الأميركي إنه يجمع المعلومات المتعلقة بالحادثة، من دون أن يؤكد بعد فتح تحقيق رسمي في أسبابه.
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