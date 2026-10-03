كارثة جوية غامضة قبالة أميركا... العثور على حطام الطائرة

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وبحسب موقع "سويدن هيرالد"، نقلاً عن وكالة "أسوشيتد برس"، كانت الطائرة الكندية من طراز "غلف ستريم G100" تقل أربعة أفراد من الطاقم يحملون الجنسية الكندية، إضافة إلى مريض ومرافق من برمودا.وفقدت الفيدرالية الاتصال بالطائرة في ساعة مبكرة من صباح السبت، بعدما أبلغ قائدها عن مشكلات كهربائية وأعلن حالة طوارئ أثناء اقترابه من الساحل الأميركي.وكشفت تسجيلات للمراقبة الجوية أن الطائرة ربما كانت تحلق من دون القدرة على استخدام أجهزة الملاحة، بالتزامن مع وجود عاصفة في مسارها. كما أظهرت بيانات أولية أنها هبطت بصورة حادة من ارتفاع نحو 24 ألف قدم إلى قرابة 10 آلاف قدم قبل اختفائها.وأعلن خفر السواحل الأميركي العثور على "حقل من الحطام" في المياه قبالة نانتوكيت، فيما واصلت إحدى سفنه عمليات البحث طوال الليل وحتى الأحد. ولم تعلن السلطات حتى الآن العثور على ناجين أو جثامين.، قال مجلس سلامة النقل الوطني الأميركي إنه يجمع المعلومات المتعلقة بالحادثة، من دون أن يؤكد بعد فتح تحقيق رسمي في أسبابه.