صاروخ استراتيجي جديد من كوريا الشمالية... كيم يتوعد خصومه

Advertisement

وبحسب موقع "إنديا توداي"، أُطلق الصاروخ فجر السبت من منطقة وونسان شرقي البلاد باتجاه بحر الشرق، في إطار تدريب وحدات عسكرية مكلفة بتشغيل منظومة أسلحة استراتيجية فرط صوتية.وقالت الرسمية إن الصاروخ أصاب هدفاً بحرياً على مسافة ألف كيلومتر. في المقابل، قدّر الجيش الكوري الجنوبي مسافة تحليقه بأكثر من 700 كيلومتر.ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن بلاده ستواصل العمل لجعل خصومها يدركون "موثوقية وفتك" أسلحتها الهجومية الاستراتيجية، معتبراً أن إطلاق الصواريخ يمثل شكلاً من أشكال الردع ويسهم في تسريع تطوير القدرات النووية. وأظهرت الصور الرسمية زوجته ري سول جو وابنته جو آي إلى جانبه خلال متابعته التجربة.وزعمت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، أن واليابان فشلتا في تتبع مسار الصاروخ بسبب تحليقه بطريقة متعرجة على ارتفاع منخفض، فيما رجّح خبراء أن يكون السلاح المستخدم من طراز "هواسونغ-16 نا".وجاءت التجربة وسط تصاعد التوتر بين الكوريتين بعد انفجار ألغام داخل المنطقة منزوعة السلاح في 21 أيلول، ما أدى إلى إصابة ثلاثة جنود كوريين جنوبيين. واتهمت سيول بيونغ يانغ بزرع الألغام، لكن نفت مسؤوليتها عن الحادث.