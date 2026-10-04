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عربي-دولي

للمرة الأولى منذ الغزو.. روسيا تبدأ استهداف جسور كييف فوق دنيبرو

Lebanon 24
04-10-2026 | 01:01
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للمرة الأولى منذ الغزو.. روسيا تبدأ استهداف جسور كييف فوق دنيبرو
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فتحت روسيا مساراً جديداً في حملتها الجوية على العاصمة الأوكرانية، بعدما بدأت للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب باستهداف الجسور التي تربط ضفتي كييف عبر نهر دنيبرو، ما تسبب بتعطيل حركة النقل وازدحام واسع داخل المدينة.
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وبحسب تقرير لموقع "ميدوزا"، هاجمت مسيّرات روسية الجسر الجنوبي يومي الأول والثاني من تشرين الأول، وألحقت أضراراً بإحدى دعاماته وسطح الطريق والحواجز المحاذية لمسارات المترو.

وأدى القصف إلى إغلاق الجسر أمام السيارات وقطارات المترو. وكان قطار يعبره خلال إحدى الضربات، إلا أن الركاب لم يصابوا بأذى، فيما أُرسلت العربات لاحقاً للفحص.

وفي الثالث من تشرين الأول، تعرض الجسر الشمالي لهجوم آخر أدى إلى إصابة شخصين وتضرر الطريق وخطوط الكهرباء الخاصة بحافلات الترولي، ما فرض إغلاقاً جزئياً لحركة السير.

وتضم كييف تسعة جسور فوق نهر دنيبرو، بينها معابر برية وحديدية ومخصصة للمشاة. ويرى خبراء أوكرانيون أن المسيّرات وحدها لا تكفي لتدمير هذه المنشآت الضخمة، لكنها قد تجعلها غير آمنة إذا استمرت الضربات، وهو ما قد يؤدي إلى تعطيل حركة النقل بين شطري العاصمة.

وتكتسب الجسور أهمية كبيرة لأن أكثر من ثلث سكان كييف يعيشون على الضفة الشرقية، بينما توجد معظم المؤسسات الحكومية والشركات وفرص العمل على الضفة الغربية، ما يجعل أي إغلاق طويل الأمد عبئاً مباشراً على الحياة اليومية والاقتصاد.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أجهزة بلاده حصلت على اتصالات جرى اعتراضها، تزعم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر في أيلول أوامر بتوسيع نطاق الأهداف خلال الضربات الجوية. ولم تقدم كييف أدلة علنية تؤكد هذه الرواية.

وبالتزامن مع التصعيد، أفادت صحيفة "الغارديان" بأن دبلوماسيين غربيين يعدّون خططاً احتياطية لنقل سفاراتهم من كييف، لكن وزارة الخارجية الأوكرانية قالت إنها لا تملك معلومات عن هذه الخطط. من جهتها، دعت موسكو الدبلوماسيين والرعايا الأجانب إلى مغادرة العاصمة، معلنة أنها ستواصل ضرباتها.
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