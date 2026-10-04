تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

نقابة تمريض بريطانية تقطع شراكتها مع شركة أدوية إسرائيلية

Lebanon 24
04-10-2026 | 02:37
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
نقابة تمريض بريطانية تقطع شراكتها مع شركة أدوية إسرائيلية
نقابة تمريض بريطانية تقطع شراكتها مع شركة أدوية إسرائيلية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أنهت الكلية الملكية للتمريض في بريطانيا شراكتها التجارية مع شركة "تيفا المملكة المتحدة"، على خلفية صلات الشركة بالجيش الإسرائيلي وسجلها العالمي الذي خضع لعقوبات قانونية وتدقيق عام.
Advertisement

وشمل القرار سحب رعاية الشركة لقمة القيادة التمريضية المقررة في 30 تشرين الأول، عقب حملة قادتها مجموعة "ممرضون من أجل فلسطين" وعاملون في القطاع الصحي وأعضاء في النقابة.

وقالت المجموعة إن مراجعة إضافية أجرتها الكلية خلصت إلى أن عدداً من عمليات شركة "تيفا" لا ينسجم مع المعايير الأخلاقية لمهنة التمريض.

كما أعلنت الكلية إجراء مراجعة شاملة لتعزيز سياستها المتعلقة بالشراكات التجارية، مستندة إلى الأدلة التي قدمتها المجموعات المحتجة في رسالة مفتوحة خلال أيلول.
مواضيع ذات صلة
شراكة لبنانية- بريطانية لتعزيز قدرات الجيش وقوى الامن
lebanon 24
Lebanon24
04/10/2026 15:12:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد طرد دبلوماسييها.. إريتريا تقطع علاقاتها مع إثيوبيا
lebanon 24
Lebanon24
04/10/2026 15:12:08 Lebanon 24 Lebanon 24
البيرو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران وتتهمها بتصعيد النزاعات في الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
04/10/2026 15:12:08 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام التقى وزيرا كنديا ووفدا من نقابة مصانع الأدوية
lebanon 24
Lebanon24
04/10/2026 15:12:08 Lebanon 24 Lebanon 24

الكلية الملكية للتمريض

الكلية الملكية

الإسرائيلي

بريطانيا

إسرائيل

المملكة

كلية ال

فلسطين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:42 | 2026-10-04
Lebanon24
07:27 | 2026-10-04
Lebanon24
07:06 | 2026-10-04
Lebanon24
06:40 | 2026-10-04
Lebanon24
06:29 | 2026-10-04
Lebanon24
06:01 | 2026-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24