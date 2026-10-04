نقابة تمريض بريطانية تقطع شراكتها مع شركة أدوية إسرائيلية

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أنهت في شراكتها التجارية مع شركة "تيفا المتحدة"، على خلفية صلات الشركة بالجيش وسجلها العالمي الذي خضع لعقوبات قانونية وتدقيق عام.وشمل القرار سحب رعاية الشركة لقمة القيادة التمريضية المقررة في 30 تشرين الأول، عقب حملة قادتها مجموعة "ممرضون من أجل " وعاملون في القطاع الصحي وأعضاء في النقابة.وقالت المجموعة إن مراجعة إضافية أجرتها الكلية خلصت إلى أن عدداً من عمليات شركة "تيفا" لا ينسجم مع المعايير الأخلاقية لمهنة التمريض.كما أعلنت الكلية إجراء مراجعة شاملة لتعزيز سياستها المتعلقة بالشراكات التجارية، مستندة إلى الأدلة التي قدمتها المجموعات المحتجة في رسالة مفتوحة خلال أيلول.