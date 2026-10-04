ميكيلي تخرج من قبضة المتمردين.. القوات الإثيوبية تستعيد عاصمة تيغراي

دخلت القوات الفدرالية وحلفاؤها مدينة ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي، بعد انسحاب قوات السلطات المحلية المتمردة منها، في تحول ميداني كبير أعقب أسابيع من المعارك شمال البلاد.

وأعلنت جماعة "قوات سلام تيغراي" المتحالفة مع الحكومة استعادة السيطرة الكاملة على مطار "ألولا أبا نيجا"، مؤكدة أن عناصرها بدأت تمشيط المدينة.

ونقلت عن سكان وطواقم ميدانية رصد القوات الحكومية في مواقع عدة داخل ميكيلي، فيما غادر مقاتلو وقادة الشعبية لتحرير تيغراي المدينة، وأُخليت مكاتب حكومية ومراكز للشرطة.

وقال حاكم تيغراي السابق غيتاتشو رضا إن المعركة "انتهت"، وإن الجيش الفدرالي بات يسيطر على العاصمة ويتجه نحو مدن أخرى لاستكمال عملياته.

وتمثل خسارة ميكيلي انتكاسة كبيرة للتحالف المعارض الذي تقوده الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، بعدما شن هجوماً واسعاً على الجيش الإثيوبي وحقق تقدماً أولياً في إقليمي عفر وأمهرة بمشاركة جماعات مسلحة محلية.

لكن القوات الفدرالية أطلقت هجوماً مضاداً داخل تيغراي من 3 محاور باتجاه ميكيلي، ما أجبر المتمردين على التراجع والانسحاب بالكامل من إقليم عفر، وفق مصادر ميدانية وإنسانية.

وتدور الاشتباكات منذ 23 أيلول، وسط مخاوف من عودة التي شهدها شمال إثيوبيا بين عامي 2020 و2022 وأودت بحياة نحو 600 ألف شخص.

وأدى التصعيد إلى توتر علاقات إثيوبيا مع إريتريا ومصر، اللتين تتهمهما أديس أبابا بدعم المتمردين. وحذرت من أن التوتر بين إثيوبيا وإريتريا يهدد منطقة القرن الأفريقي بأكملها، داعية الطرفين إلى ضبط النفس والعودة إلى الحوار. (الجزيرة)