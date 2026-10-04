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عربي-دولي

عن غزة... هذا ما قالته أنجلينا جولي

Lebanon 24
04-10-2026 | 10:00
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عن غزة... هذا ما قالته أنجلينا جولي
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سلطت الممثلة الأميركية أنجلينا جولي الضوء مجددًا على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مستعينة بصور الأقمار الصناعية المتاحة عبر "غوغل إيرث"، التي تظهر حجم الدمار الذي طال مناطق واسعة من القطاع خلال الحرب.

ونشرت جولي عبر حسابها في "إنستغرام" صورًا تظهر مناطق في غزة قبل الحرب وبعدها، وكتبت: "يمكنكم الآن فتح غوغل إيرث ومشاهدة ما حلّ بغزة"، قبل أن تشير إلى تحول أحياء بأكملها إلى ركام وتضرر أو تدمير المنازل والمدارس والجامعات والمستشفيات والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي.

واستندت الممثلة في منشورها إلى تحليل لصور الأقمار الصناعية أجرته الأمم المتحدة، يفيد بأن 82% من مباني غزة كانت قد تضررت حتى 16 حزيران 2026، فيما صُنّف نحو ثلثي المباني المتضررة على أنها مدمرة.(ارم نيوز)
 
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