عن غزة... هذا ما قالته أنجلينا جولي

سلطت الممثلة الأميركية الضوء مجددًا على الأوضاع الإنسانية في ، مستعينة بصور الأقمار الصناعية المتاحة عبر " إيرث"، التي تظهر حجم الدمار الذي طال مناطق واسعة من القطاع خلال الحرب.



ونشرت جولي عبر حسابها في "إنستغرام" صورًا تظهر مناطق في غزة قبل الحرب وبعدها، وكتبت: "يمكنكم الآن فتح غوغل إيرث ومشاهدة ما حلّ بغزة"، قبل أن تشير إلى تحول أحياء بأكملها إلى ركام وتضرر أو تدمير المنازل والمدارس والجامعات والمستشفيات والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي.



واستندت الممثلة في منشورها إلى تحليل لصور الأقمار الصناعية أجرته ، يفيد بأن 82% من مباني غزة كانت قد تضررت حتى 16 حزيران 2026، فيما صُنّف نحو ثلثي المباني المتضررة على أنها مدمرة.(ارم نيوز)