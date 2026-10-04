تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

العليمي: بدء العمليات العسكرية لاستعادة كامل أراضي اليمن

Lebanon 24
04-10-2026 | 09:27
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
العليمي: بدء العمليات العسكرية لاستعادة كامل أراضي اليمن
العليمي: بدء العمليات العسكرية لاستعادة كامل أراضي اليمن photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، الأحد، بدء العمليات العسكرية بهدف استعادة السيطرة على كافة أرجاء البلاد، مؤكدا الانتقال من مرحلة الاستعداد والتهيئة إلى مرحلة التحرير، بعد استنفاد كل فرص التهدئة.

وقال العليمي، في بيان: "أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية، وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كامل التراب الوطني".
Advertisement
 
وأضاف أنه أصدر توجيهاته إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة، وفق الخطط المعتمدة، "حتى تحرير البلاد من وطأة المليشيا الحوثية الإرهابية".
 
وأكد رئيس مجلس القيادة أن "قرار بدء العمليات جاء بعد أن منحت الدولة السلام كل ما يستحقه من وقت وفرص، فيما قابلت المليشيات جهود التهدئة بمزيد من الحشد والتصعيد، وتوسيع اعتداءاتها وتهديداتها للمدنيين والمنشآت الوطنية ودول الجوار والممرات الدولية".

وأشار إلى أن موقف الدولة هو "تحمل مسؤوليتها الوطنية في مواجهة المليشيات الحوثية بعد استنفاد كل فرص التهدئة، واستمرار بقاء السلاح خارج سلطة الدولة، والتهديد لأمن المواطنين وسيادة البلاد والمنطقة وممرات الملاحة الدولية".

وشدد العليمي على أن المعركة ليست حربا على المواطنين في صنعاء أو صعدة أو الحديدة أو عمران أو ذمار أو إب أو أي محافظة أخرى، وليست حربا ضد مذهب أو قبيلة، وإنما "معركة الدولة من أجل مواطنيها واستعادة مؤسساتها، وتصحيح أخطاء الماضي، وعدم مصادرة إرادة أهلها أو مستقبلهم السياسي بقوة السلاح".
 
وخاطب المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الحوثيين قائلا: "أنتم لستم هدفا لهذه العمليات، بل إن أمنكم وحقوقكم وكرامتكم هي أهم أسبابها"، داعيا إياهم إلى الابتعاد عن المواقع والتجمعات العسكرية وطرق إمداد المليشيات، والحفاظ على أبنائهم من الزج بهم في المعارك.

وجدد في الوقت نفسه التزام الدولة بالعودة الآمنة والعفو المعلن، مؤكدا أن الباب سيظل مفتوحا أمام كل من يترك السلاح ويتوقف عن القتال في صفوف المليشيات ويعود إلى أهله ووطنه وفق الإجراءات المعلنة.

ووجه رئيس مجلس القيادة القوات المسلحة والأمن والتشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية إلى "الالتزام الصارم بالقانون وحماية المدنيين والأعراض والممتلكات، مؤكدا أن المهمة ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة الدولة إليها".

وقال مخاطبا القوات المسلحة: "لا ثأر، ولا انتقام، ولا اعتداء على الأبرياء، ولا مساس بممتلكات المواطنين.. كل بيت يمني أمانة، وكل مواطن مسؤولية، وكل مدينة تستعيدونها يجب أن تشعر منذ اللحظة الأولى أنها عادت إلى الدولة، من نير الظلم والقهر والعنصرية".

وفي موازاة العمليات العسكرية، أعلن العليمي توجيه الحكومة بإعداد برنامج عمل متزامن، يضمن بدء مؤسسات الدولة ممارسة مسؤولياتها في كل مدينة ومديرية ومحافظة يتم استعادتها أولا بأول.

وأعلن أن كافة مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية ستكون، من هذه اللحظة، في حالة استنفار كامل حتى إنجاز المهمة. (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
العليمي: قادرون على تحرير كامل الأراضي اليمنية
lebanon 24
Lebanon24
04/10/2026 19:00:47 Lebanon 24 Lebanon 24
خارجية اليمن: استعادة الدولة لسيادتها على أراضيها وسواحلها وتأمين الممرات البحرية ضرورة لأمن واستقرار اليمن
lebanon 24
Lebanon24
04/10/2026 19:00:47 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: الدولة لن توفر جهداً لتحقيق انسحاب إسرائيل بالكامل من أراضينا واستعادة الأسرى وإعادة الإعمار
lebanon 24
Lebanon24
04/10/2026 19:00:47 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات المسلحة في اليمن: سيطرنا على جبل نُمان الاستراتيجي في محافظة لحج في عملية عسكرية خاطفة
lebanon 24
Lebanon24
04/10/2026 19:00:47 Lebanon 24 Lebanon 24

مؤسسات الدولة

قيادة القوات

سلطة الدولة

سكاي نيوز

المقاومة

الجمهوري

جمهورية

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-10-04
Lebanon24
11:49 | 2026-10-04
Lebanon24
11:31 | 2026-10-04
Lebanon24
11:19 | 2026-10-04
Lebanon24
10:46 | 2026-10-04
Lebanon24
10:42 | 2026-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24