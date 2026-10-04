العليمي: بدء العمليات العسكرية لاستعادة كامل أراضي اليمن

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، الأحد، بدء العمليات العسكرية بهدف استعادة السيطرة على كافة أرجاء البلاد، مؤكدا الانتقال من مرحلة الاستعداد والتهيئة إلى مرحلة التحرير، بعد استنفاد كل فرص التهدئة.



وقال العليمي، في بيان: "أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية، وبسط ومؤسساتها على كامل التراب الوطني".

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وأضاف أنه أصدر توجيهاته إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة، وفق الخطط المعتمدة، "حتى تحرير البلاد من وطأة المليشيا الحوثية الإرهابية".

وأكد رئيس مجلس القيادة أن "قرار بدء العمليات جاء بعد أن منحت الدولة السلام كل ما يستحقه من وقت وفرص، فيما قابلت المليشيات جهود التهدئة بمزيد من الحشد والتصعيد، وتوسيع اعتداءاتها وتهديداتها للمدنيين والمنشآت الوطنية ودول الجوار والممرات الدولية".



وأشار إلى أن موقف الدولة هو "تحمل مسؤوليتها الوطنية في مواجهة المليشيات الحوثية بعد استنفاد كل فرص التهدئة، واستمرار بقاء السلاح خارج سلطة الدولة، والتهديد لأمن المواطنين وسيادة البلاد والمنطقة وممرات الملاحة الدولية".



وشدد العليمي على أن المعركة ليست حربا على المواطنين في أو أو الحديدة أو عمران أو ذمار أو إب أو أي محافظة أخرى، وليست حربا ضد مذهب أو قبيلة، وإنما "معركة الدولة من أجل مواطنيها واستعادة مؤسساتها، وتصحيح أخطاء الماضي، وعدم مصادرة إرادة أهلها أو مستقبلهم السياسي بقوة السلاح".