في الذكرى الثالثة لـ7 تشرين الأوّل... كاتس يفرض إغلاقاً في الضفة الغربيّة وغزة

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قررت السلطات فرض إغلاق على وإغلاق المعابر المؤدية إلى يوميّ الإثنين والأربعاء المقبلين، بالتزامن مع الذكرى الثالثة لهجمات 7 تشرين الأوّل 2023.وقال وزير الأمن يسرائيل كاتس في بيان، إنه أقرّ توصية الجيش بفرض الإغلاق في الخامس والسابع من الشهر الجاري في ضوء ما وصفه بـ"تقييم الوضع الأمني" وبمناسبة إحياء ذكرى أحداث 7 تشرين الأوّل.وينصّ القرار على استثناء حالات محددة في الضفة الغربية بعد الحصول على موافقة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي ، إلى جانب السماح بمرور العاملين الأساسيين في القطاع الصحي وحالات مرتبطة بالتزامات قدمتها أمام المحكمة ، واحتياجات تتعلق في منطقة التماس.ويشمل القرار كذلك إغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة خلال اليومين المحددين، ما يفرض قيودا إضافية على حركة عبر نقاط العبور. (سكاي نيوز)