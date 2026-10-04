في الذكرى الثالثة لـ7 تشرين الأوّل... كاتس يفرض إغلاقاً في الضفة الغربيّة وغزة

قررت السلطات الإسرائيلية
فرض إغلاق على الضفة الغربية
وإغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة
يوميّ الإثنين والأربعاء المقبلين، بالتزامن مع الذكرى الثالثة لهجمات 7 تشرين الأوّل 2023.
وقال وزير الأمن الإسرائيلي
يسرائيل كاتس في بيان، إنه أقرّ توصية الجيش بفرض الإغلاق في الخامس والسابع من الشهر الجاري في ضوء ما وصفه بـ"تقييم الوضع الأمني" وبمناسبة إحياء ذكرى أحداث 7 تشرين الأوّل.
وينصّ القرار على استثناء حالات محددة في الضفة الغربية بعد الحصول على موافقة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية
، إلى جانب السماح بمرور العاملين الأساسيين في القطاع الصحي وحالات مرتبطة بالتزامات قدمتها إسرائيل
أمام المحكمة العليا
، واحتياجات تتعلق في منطقة التماس.
ويشمل القرار كذلك إغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة خلال اليومين المحددين، ما يفرض قيودا إضافية على حركة الفلسطينيين
عبر نقاط العبور. (سكاي نيوز)