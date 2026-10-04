تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

موسكو تستهدف شرايين الحركة في كييف

Lebanon 24
04-10-2026 | 11:51
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
موسكو تستهدف شرايين الحركة في كييف
موسكو تستهدف شرايين الحركة في كييف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

خلت الجسور التي تربط ضفتي العاصمة الأوكرانية كييف دائرة الاستهداف الروسي المتكرر، في تصعيد يهدد بإرباك حركة السكان والإمدادات عبر نهر دنيبرو، ويزيد الضغوط على المدينة.

ورغم عدم انهيار أي من الجسور المستهدفة، أدت الأضرار ومخاوف تكرار الهجمات إلى إغلاق بعضها وفرض قيود على حركة المرور عبر أخرى، ما انعكس على تنقل السكان وحركة التجارة ووصول السلع، في مدينة تعتمد بشكل كبير على هذه المعابر لربط أحيائها السكنية بالمراكز الحكومية والتجارية.

هجمات متتالية

 
Advertisement

في أحدث الهجمات، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن مسيّرة روسية استهدفت مجدداً جسر «بيفنيتشني»، المعروف أيضاً بالجسر الشمالي، صباح اليوم.

وقال زيلينسكي إن روسيا أطلقت خلال الليل 135 مسيّرة هجومية، من بينها أكثر من 50 مسيّرة بمحركات نفاثة، استهدفت مناطق عدة بينها كييف ودنيبرو وخاركيف ودونيتسك وسومي وزابوروجي، مشيراً إلى انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق السكنية.

وزارة الدفاع الروسية أعلنت من جهتها، استهداف الجسر الشمالي في كييف، قائلة إنه يُستخدم لحركة القوات الأوكرانية ونقل الإمدادات العسكرية.

وجاء الهجوم الأخير بعد سلسلة من الضربات التي طالت جسور العاصمة خلال ثلاثة أيام. فقد تعرض الجسر الجنوبي لثلاث هجمات يوم الخميس، تلتها ضربتان يوم الجمعة، قبل أن يُستهدف جسر شمال كييف صباح السبت.

وأدت هذه الهجمات إلى تقييد حركة المرور أو تعليقها على خمسة من أصل ستة جسور رئيسية، بدرجات متفاوتة. وأُغلق الجسر الشمالي مؤقتاً، بينما توقفت حركة السيارات والمترو على الجسر الجنوبي، وفرضت قيود على ثلاثة معابر أخرى.

وامتد خطر الهجمات إلى حركة الركاب أيضاً، إذ تزامنت إحدى الضربات على الجسر الجنوبي مع مرور قطار مترو من دون تسجيل إصابات، فيما أظهر مقطع متداول لاحقاً تعرض الجسر لهجوم بمسيّرة أثناء وجود أشخاص على الطريق.

لماذا تستهدف موسكو جسور كييف؟

 

تكتسب هذه الهجمات أهمية خاصة بسبب طبيعة كييف الجغرافية. فالضفة الشرقية، التي تضم نحو مليون نسمة وتغلب عليها المناطق السكنية، تعتمد على الجسور للوصول إلى الضفة الغربية التي تتركز فيها المؤسسات الحكومية ومقار الشركات.

كما تشكل هذه المعابر ممراً أساسياً لحركة المواد الغذائية والمعدات والإمدادات، ما يجعل تعطيلها عبئاً إضافياً على العاصمة وشبكات النقل والإمداد فيها.

ويرى مسؤولون وخبراء عسكريون أوكرانيون أن استهداف الجسور يأتي ضمن حملة تهدف إلى الضغط على الاقتصاد وإرباك المجهود الحربي، بالتزامن مع ضربات تطال المستودعات والقطارات ومراكز البيانات والمنشآت الطبية ومصانع الصلب وشبكة الكهرباء.

وتبقى هذه التقديرات مرتبطة بالقراءة الأوكرانية لأهداف الحملة، في حين لم تعلن موسكو أن هذه هي دوافعها.

كما يزيد نقص أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية من صعوبة حماية المنشآت الحيوية المنتشرة على مساحات واسعة، بالتزامن مع قدرة روسيا على تكثيف هجماتها وتوزيعها على مناطق متعددة.

تعطيل الجسور دون إسقاطها

 

ولا تحتاج الجسور الضخمة بالضرورة إلى الانهيار الكامل حتى تتوقف عن العمل، إذ قد تؤدي إصابة أجزاء أساسية منها إلى إغلاقها مؤقتاً لحين إجراء الفحوصات والإصلاحات.

وتزداد تداعيات ذلك مع محدودية البدائل المتاحة، إذ يقع أقرب جسر جنوب كييف على مسافة تقارب 90 ميلاً، ما يفرض طرقاً التفافية طويلة على السكان وشاحنات نقل الإمدادات.

وبذلك، قد تواجه العاصمة الأوكرانية أزمة نقل متفاقمة حتى من دون انهيار جسورها، إذ يكفي تعطيل حركة العبور لإرباك الأعمال وتأخير الإمدادات وتحويل التنقل اليومي إلى مهمة أكثر صعوبة، في مدينة ترزح أصلاً تحت وطأة سنوات الحرب والقصف المتواصل.

مواضيع ذات صلة
موسكو تُعلن استهداف مواقع عسكرية في كييف
lebanon 24
Lebanon24
05/10/2026 03:43:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الخزانة الأميركية: قطعنا شرايين مالية حيوية للنظام الإيراني في تركيا بفرض عقوبات على بنك غولدن غلوبال
lebanon 24
Lebanon24
05/10/2026 03:43:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد مقتل مدنيين...موسكو تتوعد كييف بتكثيف الضربات عليها
lebanon 24
Lebanon24
05/10/2026 03:43:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: أي إمدادات أسلحة أميركية-تركية محتملة إلى كييف ستقوض علاقات موسكو مع واشنطن وأنقرة
lebanon 24
Lebanon24
05/10/2026 03:43:22 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الدفاع الروسية

وزارة الدفاع

الأوكرانية

على الطريق

من جهته

بات على

الشمالي

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:53 | 2026-10-04
Lebanon24
16:30 | 2026-10-04
Lebanon24
16:19 | 2026-10-04
Lebanon24
16:17 | 2026-10-04
Lebanon24
16:00 | 2026-10-04
Lebanon24
15:30 | 2026-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24