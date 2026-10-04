محمد بن زايد وميلوني يبحثان تعزيز التعاون وتطورات الشرق الأوسط

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بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي، سبل تعزيز التعاون بين البلدين، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية، في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما.
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وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة تطوير العمل المشترك بما يحقق أهداف الشراكة ويعزز التنمية والازدهار للشعبين، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
كما تناول الاتصال عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في الشرق الأوسط، والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.