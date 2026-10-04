محمد بن زايد وميلوني يبحثان تعزيز التعاون وتطورات الشرق الأوسط

بحث الرئيس آل ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي، سبل تعزيز التعاون بين البلدين، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية، في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما.

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وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة تطوير العمل المشترك بما يحقق أهداف الشراكة ويعزز التنمية والازدهار للشعبين، وفق ما أوردت "وام".





كما تناول الاتصال عدداً من الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في ، والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.