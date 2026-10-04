الداخلية اليمنية تشدد على منع نشر تفاصيل العمليات العسكرية

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حذّرت ، من نشر أو تداول أي معلومات أو بيانات مرتبطة بالعمليات العسكرية والأمنية، مؤكدة أن ذلك قد يكشف مواقع القوات وتحركاتها واستعداداتها ويعرّض سلامة القوات والعمليات للخطر.وقالت الوزارة، في بيان صادر عن للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة، إن التحذير يأتي بناءً على توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، رشاد العليمي، بشأن "بدء العمليات العسكرية لاستعادة وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني".وشددت على ضرورة الالتزام بضوابط النشر وعدم تداول أي معلومات عسكرية أو أمنية غير مصرح بها من الجهات المختصة، مشيرة إلى أن نشر المعلومات الحساسة قد يوفر للخصوم بيانات يمكن استغلالها ميدانياً، بما يؤثر على سير العمليات ونتائجها.وأوضحت أن الأجهزة والوحدات الأمنية المختصة في المحافظات المحررة ستتعامل بحزم، ووفقاً للإجراءات القانونية، مع أي ممارسات من شأنها تعريض أمن القوات وسلامة العمليات للخطر، بما في ذلك تصوير أو نشر أو تداول معلومات أو أو صور تتعلق بالتحركات والاستعدادات والتجهيزات العسكرية والأمنية، أو بالمواقع والانتشار والمهام والقدرات والإجراءات الميدانية، قبل صدورها أو اعتمادها من المخولة.وأكدت أن أي إجراءات بحق المخالفين ستتخذ في إطار القانون وبعد التحقق من الوقائع والمسؤوليات، مع احترام الحقوق والحريات العامة المكفولة دستورياً وقانونياً، وبما يوازن بين حرية التعبير وحماية الأمن الوطني وسلامة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمواطنين.