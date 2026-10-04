استقالة وزير النفط الإيراني

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الأحد، باستقالة وزير النفط محسن باك نجاد، على أن يتولى حامد بوفارد، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية الإيرانية للنفط، مهام الوزير بالوكالة.
ولم تُذكر أسباب الاستقالة، فيما كان باك نجاد قد تولى وزارة النفط في آب 2024 ضمن حكومة الرئيس مسعود بزشكيان.
وتأتي الخطوة في ظل تراجع قدرة إيران على تصدير النفط، نتيجة القيود الأميركية على حركة الشحن عبر مضيق هرمز، بالتزامن مع اعتماد دول أخرى في المنطقة مسارات بديلة لضمان استمرار صادراتها.
ونقلت "وول ستريت جورنال" أن صادرات النفط الإيرانية عبر المضيق تراجعت منذ إعادة فرض الحصار الأميركي في تموز الماضي، ما أدى إلى ضغوط على الإيرادات النفطية لطهران.
والسبت، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن إيران لن تكون لديها شحنات نفط في البحر خلال هذا الأسبوع ولن تحقق عائدات منها، في ظل ما وصفه بـ"عزل اقتصادي أميركي غير مسبوق".