كوريا الشمالية تختبر صاروخًا بالستيًا بتقنية الذكاء الاصطناعي

أفادت وسائل إعلام رسمية في ، بأن الزعيم أشرف، برفقة ابنته، على إطلاق صاروخ بالستي قالت بيونغ يانغ إنه مزود بتقنيات تعتمد على ، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس».

وكانت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري ، قد أعلنت أن الصاروخ الذي أُطلق السبت يتمتع بقدرة على تغيير مساره أثناء التحليق على ارتفاع منخفض، مشيرة إلى دمج تقنية الذكاء الاصطناعي فيه، ومؤكدة أنه «لا مجال» لتفاديه، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه التقنية.

ورصد الجيش الكوري الجنوبي عملية الإطلاق في وقت مبكر من صباح السبت، من منطقة تقع بالقرب من مدينة وونسان الساحلية شرقي الشمالية، موضحًا أن الصاروخ قطع مسافة تجاوزت 700 كيلومتر.

ونقلت الشمالية عن أون قوله، عقب إشرافه على عملية الإطلاق، إن التجربة أظهرت «المؤهلات المهنية» لجنود الصواريخ الاستراتيجية و«جاهزيتهم الكاملة لشن هجوم مضاد».

ودعا الزعيم الكوري الشمالي إلى مواصلة الجهود لضمان أن يدرك الخصوم، بصورة مستمرة، قدرات وسائل بلاده الهجومية الاستراتيجية ومدى فتكها.

وذكرت المركزية أن عملية الإطلاق جاءت في إطار تدريب الجنود المشغلين على استخدام «نظام أسلحة استراتيجية فرط صوتية».