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عربي-دولي

سباق أميركي لصاروخ يتجاوز 1000 كيلومتر.. 5 شركات تتنافس

Lebanon 24
04-10-2026 | 16:00
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سباق أميركي لصاروخ يتجاوز 1000 كيلومتر.. 5 شركات تتنافس
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اختار الجيش الأميركي خمس شركات لتطوير نماذج أولية ضمن برنامج PrSM Increment 4، في خطوة تعيد إشعال المنافسة على تطوير جيل جديد من الصواريخ بعيدة المدى.

وحصلت شركات Anduril وCastelion وLockheed Martin وRTX وMach Industries على اتفاقيات «سلطة المعاملات الأخرى» (OTA) لتطوير نماذج أولية للصواريخ، وفق موقع «Breaking Defense».

ويستهدف برنامج PrSM Increment 4 تطوير صاروخ قادر على ضرب أهداف بحرية وبرية متحركة على مسافة لا تقل عن 1000 كيلومتر، أي ما يقارب ضعف مدى النسخة الأساسية من صاروخ PrSM المستخدم حاليًا لدى الجيش الأميركي.

وبحسب الإعلان، ستعمل الشركات الخمس على تطوير نماذج أولية لصواريخ يمكن إطلاقها من منظومة HIMARS M142، فيما لم يُكشف عن قيمة اتفاقيات التطوير.

متطلبات البرنامج

 
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ووفق طلب العروض الذي أصدره مكتب الاستحواذ الأميركي PAE Fires في أبريل الماضي، يجب أن يتمتع النظام الجديد ببنية أنظمة مفتوحة تتيح للمشغلين دمج أجهزة وبرامج جديدة مع المنصة، إلى جانب قدرته على العمل في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بما يتوافق مع سيناريو التشغيل المحدد.

ومن المقرر أن تدخل الشركات الخمس في منافسة تجريبية خلال السنة المالية 2027، على أن يواصل الجيش الأميركي بعد ذلك إجراءات تقييم واختيار البرنامج.

وفي السنة المالية 2028، من المقرر إجراء منافسة تجريبية نهائية بين الشركات، بينما قد يتم الاختيار النهائي للبرنامج في السنة المالية 2030، بحسب طلب العروض.

 

عودة المنافسة

 

ويأتي الإعلان بعد إعادة الجيش الأميركي فتح باب المنافسة على المرحلة الرابعة من برنامج PrSM، عقب نشر طلب العروض الجديد في أبريل الماضي.

وكان الجيش قد منح في عام 2023 عقودًا لشركة Lockheed Martin وفريق RTX-Northrop Grumman لبدء تطوير الصاروخ.

وفي يونيو الماضي، استعرضت Lockheed Martin نموذجها الخاص ببرنامج PrSM Increment 4 عقب تجربة أجريت في إحدى منشآت الدفع التابعة لشركة L3Harris.

وقالت الشركة في بيان حينها إن الصاروخ أظهر انتقالًا سلسًا من مرحلة المعزز إلى المحرك النفاث، ووصفت ذلك بأنه «إنجاز محوري» في مجال تقنيات الدفع المتقدمة.

وجاء ذلك بعد أسبوعين فقط من منح الجيش الأميركي شركة Lockheed Martin عقدًا بقيمة 1.2 مليار دولار لتطوير نظام PrSM Increment 2، الذي يوفر قدرة تشغيلية أولية، ويضم باحثًا متعدد الأنماط قادرًا على توجيه الصاروخ نحو أهداف بحرية متحركة.

مدى يصل إلى 500 كيلومتر

 

وتصل قدرة PrSM Increment 2 إلى نحو 500 كيلومتر في العمليات القتالية، فيما استخدم الجيش الأميركي قدرات PrSM Increment 1 للمرة الأولى في القتال خلال مارس، في سياق الحرب مع إيران.

ومنذ ذلك الحين، ظهرت تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة استخدمت تقريبًا كامل مخزونها من أنظمة PrSM، ما يضيف أهمية إلى المنافسة الجديدة لتطوير النسخة الرابعة ذات المدى الأطول والقدرات الموسعة.

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