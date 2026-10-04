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عربي-دولي

وزير الطاقة الأميركي: ترامب لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

Lebanon 24
04-10-2026 | 15:00
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قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت إن الولايات المتحدة اتخذت قرارا بأنه لن يكون بمقدور إيران امتلاك أسلحة نووية.
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وأوضح رايت، في مقابلة أجراها مع شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية، أن الرئيس دونالد ترامب اتخذ موقفا حازما مفاده أن إيران، التي وصفها بأنها "أكبر نظام راع للإرهاب في العالم"، لا يمكنها ولن يكون بمقدورها امتلاك أسلحة نووية.

وأضاف: "بالطبع، نحن نبحث في كل السبل الممكنة لتحقيق هذا الهدف اقتصاديا، والاستعداد لما قد يلزم عسكريا. لكن لا يمكننا أن نترك للإدارة القادمة إيران مسلحة بأسلحة نووية. فهذا ليس مجرد تهديد للسلام والاستقرار".

وأشار رايت إلى أن القرارات لو كانت سياسية، لكان الرئيس "ببساطة قد أجل الأمر، وترك للرئيس القادم إيران مسلحة بأسلحة نووية".

وأضاف: "يجب أن نقدر ذلك. إنها خطوة بالغة الأهمية، أن يتقدم ويقول: "لن أسمح لهم بأن يصبحوا دولة مسلحة نوويا".

وأشار إلى أن الرئيس كان يعلم أن ذلك سيرفع أسعار الطاقة على المدى القصير، وقال: "سأتحمل الضرر في هذا الجانب، لكن علي أن أفعل الشيء الصحيح".

وتحدث رايت عن ترامب: "لقد كان مدركا تماما للمخاطر التي تهدد تدفقات الطاقة الخارجة من منطقة الخليج العربي". وقال: "ببساطة لا أستطيع السماح بذلك. العالم لا يستطيع تحمل إيران مسلحة بأسلحة نووية، وأنا لن أسمح بحدوث ذلك".
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