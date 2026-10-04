اليونان تجدّد مطالبتها ألمانيا بتعويضات عن جرائم الاحتلال النازي

جدّد الرئيس اليوناني كونستانتينوس تاسولاس مطالبة بلاده بالحصول على تعويضات من عن الأضرار والجرائم التي ارتكبت خلال فترة لليونان، مؤكداً أن هذه المطالب لا تسقط بالتقادم.

Advertisement

وخلال زيارته إلى بلدة لينغياديس، قال تاسولاس إن المطالبة بالتعويضات لا تزال قائمة، وهي مطالب قانونية تستوجب التنفيذ، مشدداً على أن ستواصل جهودها لتحصيلها.

ونقلت قناة ERT التلفزيونية عن الرئيس اليوناني قوله إن "مطالبة الجمهورية اليونانية بالتعويضات الألمانية تظل قائمة، وهي قانونية، وتتطلب التنفيذ، ولا تسقط بالتقادم".

وكانت القوات الألمانية قد قتلت عام 1943 في لينغياديس شمال أكثر من 80 مدنياً، بينهم عدد كبير من الأطفال، في واحدة من أبرز المجازر التي شهدتها البلاد خلال الاحتلال.

وأكد تاسولاس أن اليونان لن تنسى الفظائع التي ارتكبتها ألمانيا الفاشية، وستواصل تكريم ذكرى الضحايا.

وتؤكد أثينا أن الاحتلال النازي لليونان بين عامي 1941 و1944 تسبب بأضرار جسيمة، وتطالب ألمانيا بتعويضات عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الجيش الألماني بحق المدنيين، إضافة إلى تدمير القرى.

كما تطالب اليونان بتعويضات عن الخسائر الاقتصادية التي نجمت عن تدمير المصانع والموانئ ونهب القطع الأثرية التاريخية خلال فترة الاحتلال النازي.

وتعود المطالب اليونانية أيضاً إلى عام 1942، عندما أجبرت ألمانيا اليوناني على تقديم "قرض" لتمويل حملاتها العسكرية ونفقات قوات الاحتلال. وتعتبر أثينا أن هذا القرض يشكل مدنياً يتوجب سداده، إلى جانب الفوائد المترتبة عليه.