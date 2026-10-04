تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

دمشق تدين التحركات الإسرائيلية في القنيطرة وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك

Lebanon 24
04-10-2026 | 16:17
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
دمشق تدين التحركات الإسرائيلية في القنيطرة وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك
دمشق تدين التحركات الإسرائيلية في القنيطرة وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أدانت سوريا بأشد العبارات الانتهاكات التي ترتكبها ‌‏القوات الإسرائيلية، والتي كان آخرها استكمال العمل فيما ‏يسمى ‌"خط سوفا 53"، في انتهاك ‏صارخ ‏لقرارات الشرعية الدولية.‏
Advertisement
وأكدت وزارة الخارجية السورية في بيان أن ‌"‏استمرار النهج العدواني للاحتلال الإسرائيلي وما يرافقه من اعتداءات وتوغلات ميدانية، ‌‏يمثل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليميين، ويقوض أحكام القانون الدولي".‏
وطالبت الوزارة "المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة تضع حدا لهذه ‌‏الممارسات وتمنع تكرارها".‏

وجددت سوريا تأكيد "تمسكها بحقها المشروع في ممارسة سيادتها الكاملة ‏على أراضيها ‏كافة، وفقا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة"، كما دعت المجتمع ‏الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في صون سيادة الدول ‏واحترام حرمة ‏حدودها.‏

وتطالب سوريا باستمرار بخروج القوات الإسرائيلية من ‏أراضيها، مؤكدة أن جميع ‏الإجراءات التي تتخذها باطلة ولاغية، ‏ولا يترتب ‏عليها أي أثر قانوني، وفقا للقانون ‏الدولي، كما تدعو ‏المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل ‏بالانسحاب الكامل من ‏الجنوب ‏السوري.‏

هذا وأدان كل من قطر والأردن استئناف القوات الإسرائيلية العمل في"خط سوفا 53" في القنيطرة السورية، معتبرين هذه الخطوة انتهاكا صارخا للسيادة السورية، وخرقا فاضحا للقانون الدولي.

ويعد طريق "سوفا 53" عقدة مواصلات تربط عددا من مناطق ريف القنيطرة الجنوبي، وعادت قوات الجيش الإسرائيلي للعمل فيه بعد توقف، بالتزامن مع تحركات ميدانية إسرائيلية متكررة في محيط المنطقة.
مواضيع ذات صلة
أمين عام مجلس التعاون الخليجي يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى
lebanon 24
Lebanon24
05/10/2026 03:45:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: نُحمّل الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد المستمر ونطالب الولايات المتحدة الأميركية و المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الخروقات ومحاسبة مرتكبيها
lebanon 24
Lebanon24
05/10/2026 03:45:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع التركية: من الضروري أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات أكثر جدية وفاعلية ضد التحركات الإسرائيلية التي تهدد السلام والاستقرار في المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
05/10/2026 03:45:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مفتي صور: الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب تستوجب تحركاً دولياً عاجلاً
lebanon 24
Lebanon24
05/10/2026 03:45:53 Lebanon 24 Lebanon 24

المجتمع الدولي

وزارة الخارجية

الأمم المتحدة

الإسرائيلي

إسرائيل

السورية

الأردن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:53 | 2026-10-04
Lebanon24
16:30 | 2026-10-04
Lebanon24
16:19 | 2026-10-04
Lebanon24
16:00 | 2026-10-04
Lebanon24
15:30 | 2026-10-04
Lebanon24
15:00 | 2026-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24