دمشق تدين التحركات الإسرائيلية في القنيطرة وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك

Advertisement

أدانت بأشد العبارات الانتهاكات التي ترتكبها ‌‏القوات ، والتي كان آخرها استكمال العمل فيما ‏يسمى ‌"خط سوفا 53"، في انتهاك ‏صارخ ‏لقرارات الشرعية الدولية.‏وأكدت في بيان أن ‌"‏استمرار النهج العدواني للاحتلال وما يرافقه من اعتداءات وتوغلات ميدانية، ‌‏يمثل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليميين، ويقوض أحكام القانون الدولي".‏وطالبت الوزارة " بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة تضع حدا لهذه ‌‏الممارسات وتمنع تكرارها".‏وجددت سوريا تأكيد "تمسكها بحقها المشروع في ممارسة سيادتها الكاملة ‏على أراضيها ‏كافة، وفقا لمبادئ القانون الدولي وقرارات ذات الصلة"، كما دعت المجتمع ‏الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في صون سيادة الدول ‏واحترام حرمة ‏حدودها.‏وتطالب سوريا باستمرار بخروج القوات الإسرائيلية من ‏أراضيها، مؤكدة أن جميع ‏الإجراءات التي تتخذها باطلة ولاغية، ‏ولا يترتب ‏عليها أي أثر قانوني، وفقا للقانون ‏الدولي، كما تدعو ‏المجتمع الدولي إلى إلزام ‏بالانسحاب الكامل من ‏الجنوب ‏السوري.‏هذا وأدان كل من قطر والأردن استئناف القوات الإسرائيلية العمل في"خط سوفا 53" في القنيطرة السورية، معتبرين هذه الخطوة انتهاكا صارخا للسيادة السورية، وخرقا فاضحا للقانون الدولي.ويعد طريق "سوفا 53" عقدة مواصلات تربط عددا من مناطق ريف القنيطرة الجنوبي، وعادت قوات الجيش الإسرائيلي للعمل فيه بعد توقف، بالتزامن مع تحركات ميدانية إسرائيلية متكررة في محيط المنطقة.