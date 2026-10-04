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عربي-دولي

ايران توضح ملابسات استقالة وزير النفط

Lebanon 24
04-10-2026 | 16:53
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ايران توضح ملابسات استقالة وزير النفط
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كشفت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، ملابسات استقالة وزير النفط محسن باك نجاد، مشيرة إلى أن الرئيس مسعود بزشكيان رفض طلب استقالته في المرة الأولى، قبل أن تُقبل الاستقالة لاحقاً وفقاً للإجراءات القانونية.
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وقالت مهاجراني في تصريح للتلفزيون الإيراني، إن باك نجاد كان قد أبدى رغبته في الاستقالة وطرح الأمر سابقاً، إلا أن الرئيس لم يوافق على طلبه آنذاك، نظراً إلى أن استقالة الوزير تتطلب موافقة رئيس الجمهورية.

وأضافت أن الاستقالة قُبلت في نهاية المطاف، مشيرة إلى تعيين حميد بورد، الذي وصفته بأنه أحد المديرين الأكفاء في وزارة النفط والمدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، مشرفاً على الوزارة. 

وأعربت المتحدثة عن شكر الحكومة للوزير المستقيل على الجهود التي بذلها خلال فترة توليه المسؤولية، ولا سيما في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد، متمنية له ولأسرته الصحة والسلامة. 

وقال مهدي طباطبائي، مساعد الاتصالات والإعلام في مكتب الرئيس الإيراني، إن باك نجاد كان قد تقدم باستقالته في وقت سابق لأسباب شخصية، إلا أن بزشكيان لم يوافق عليها آنذاك، قبل أن يقبلها اليوم.

وأضاف طباطبائي أن الرئيس أصدر، عقب قبول الاستقالة، قراراً بتكليف بورد بتولي مهام الإشراف على الوزارة.

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