صادرات نفط الشرق الأوسط تتجاوز مستويات ما قبل الحرب

وبحسب بيانات أولية من شركة كبلر لتتبع السفن، تراوحت صادرات الخام بين 19.5 مليون و22.5 مليون برميل يوميا
في 24 أيلول، وبين 27 و29 منه، مقارنة بمتوسط بلغ 18 مليون برميل يوميا خلال الفترة من آذار 2025 إلى شباط الماضي، قبل اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية
على إيران
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وسجل متوسط صادرات الخام خلال سبعة أيام 18.5 مليون برميل يوميا في الأول من تشرين الأول، فيما بلغ متوسط شحنات الخام والمنتجات النفطية والمواد الكيميائية والسوائل غير الغازية
22.4 مليون برميل يوميا في الأيام السبعة المنتهية في 30 أيلول. كما ارتفع عدد شحنات الغاز
الطبيعي المسال المغادرة عبر مضيق هرمز في سبتمبر إلى أعلى مستوى شهري منذ شباط.
ولا تشمل هذه البيانات السفن التي قد تكون عبرت المضيق مع تعطيل أجهزة التعريف الآلي لتفادي الرصد. وقبل اندلاع الحرب في 28 شباط، كان المضيق يستقبل نحو 125 سفينة تجارية كبيرة يومياً، ناقلة قرابة 20% من الإمدادات العالمية اليومية للنفط الخام والغاز الطبيعي المسال. (روسيا اليوم)