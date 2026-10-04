صادرات نفط الشرق الأوسط تتجاوز مستويات ما قبل الحرب

أظهرت بيانات شحن الاثنين أن صادرات الخام من تجاوزت مستويات ما قبل الحرب خلال الأسبوع الأخير من أيلول، رغم استمرار الهجمات على السفن العابرة لمضيق هرمز.

وبحسب بيانات أولية من شركة كبلر لتتبع السفن، تراوحت صادرات الخام بين 19.5 مليون و22.5 مليون في 24 أيلول، وبين 27 و29 منه، مقارنة بمتوسط بلغ 18 مليون برميل يوميا خلال الفترة من آذار 2025 إلى شباط الماضي، قبل اندلاع الحرب الأميركية على .وسجل متوسط صادرات الخام خلال سبعة أيام 18.5 مليون برميل يوميا في الأول من تشرين الأول، فيما بلغ متوسط شحنات الخام والمنتجات النفطية والمواد الكيميائية والسوائل غير 22.4 مليون برميل يوميا في الأيام السبعة المنتهية في 30 أيلول. كما ارتفع عدد شحنات الطبيعي المسال المغادرة عبر مضيق هرمز في سبتمبر إلى أعلى مستوى شهري منذ شباط.ولا تشمل هذه البيانات السفن التي قد تكون عبرت المضيق مع تعطيل أجهزة التعريف الآلي لتفادي الرصد. وقبل اندلاع الحرب في 28 شباط، كان المضيق يستقبل نحو 125 سفينة تجارية كبيرة يومياً، ناقلة قرابة 20% من الإمدادات العالمية اليومية للنفط الخام والغاز الطبيعي المسال. (روسيا اليوم)