اجتماع رفيع في طهران.. وتحذير من " أصعب الفترات"

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لم تأت استقالة وزير محسن باك نجاد من عدم، بل جاءت في ظل ضغوط الحرب الدائرة بين والولايات المتحدة منذ سبعة أشهر على اقتصاد البلاد.كما أتت بعد تحذيرات نادرة أطلقها محسن رضائي، وتغاضت عن نشرها الرسمية، باستثناء وكالة "إرنا". فقد اكتفت بالإشارة إلى أن رضائي وصف الوضع الحالي في اجتماع حكومي رفيع عقد السبت الماضي في بأنه "من بين أصعب الفترات التي واجهتها البلاد".وشارك في هذا الاجتماع مسعود بزشكيان وعدد من كبار الوزراء، وفق ما أفادت صحيفة " تايمز"."نهج جديد"علماً أن بزشكيان أقر بتدهور الأوضاع الاقتصادية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي السبت الماضي. إلا أنه أكد أن الحكومة "اعتمدت نهجاً جديداً لإدارة الظروف الاستثنائية".لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذا النهج أو الإجراءات التي تعتزم الحكومة تنفيذها.