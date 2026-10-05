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عربي-دولي

الحرس الثوري يزعم: غياب السفن الأميركية عن مضيق هرمز

Lebanon 24
05-10-2026 | 03:57
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الحرس الثوري يزعم: غياب السفن الأميركية عن مضيق هرمز
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وسط تأكيد الولايات المتحدة المتكرر أنها تسيطر على مضيق هرمز، زعم الحرس الثوري انسحاب القوات الأميركية مسافة 1000 كم عن إيران، وغياب السفن الأميركية عن هرمز وبحر عمان وشمال المحيط الهندي.
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وقال القائد في الحرس الثوري الإيراني، علي فدوي، إن القوات الأمريكية انسحبت لمسافة تزيد عن 1000 كيلومتر عن الحدود الإيرانية.
 
كما أضاف في تصريح للتلفزيون الرسمي اليوم الثاني "لقد فرّ الأميركيون وانسحبوا لمسافة تزيد عن 1000 كيلومتر عن حدودنا، لم يكن ذلك خياراً لهم، بل نتيجة لقوة القوات البرية للحرس الثوري".

إلى ذلك، زعم أن السفن الأميركية غابت لأول مرة، عن مياه الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان وشمال المحيط الهندي.
 
وأكد أن المضيق يخضع للسيطرة الإيرانية منذ عدة أشهر.

كما اعتبر فدوي أيضاً أن الولايات المتحدة فشلت في تحقيق أي من الأهداف التي وضعتها خلال الحرب. وزعم أن طهران، بالتعاون مع مسقط، وضعت وتُطبّق حالياً قواعد للملاحة في مضيق هرمز، وذلك رغم محاولات واشنطن التأثير على الوضع في المنطقة.
 
بالإضافة إلى ذلك أشار قائد الحرس الثوري إلى أن قادة السفن يضطرون لاستخدام الجزء الجنوبي من مضيق هرمز بسبب التزامات التأمين والالتزامات المالية، ومع ذلك، حذّر من أن السفن التي تسلك هذا المسار قد "تواجه إجراءات" من جانب القوات المسلحة الإيرانية في أي لحظة. (العربية) 
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