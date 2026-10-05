بعد حالة وفاة في روسيا بمرض خطير.. استنفار أميركي

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كشفت أنها تتابع تقارير عن حالة مشتبه بها لوفاة ناجمة عن الطاعون الرئوي في ، وتحث على مشاركة معلومات دقيقة وبسرعة، نظرا لأن التفاصيل لا تزال غير مؤكدة.وصرح مسؤول في الخارجية الأميركية لقناة " "، أن على علم بتقارير عن حالة وفاة في مقاطعة إيركوتسك جنوب شرقي ، وأنها تراقب الوضع عن كثب بالتنسيق مع المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ووكالات فيدرالية أخرى.وشدد المسؤول على أن العديد من التفاصيل لم يتم تأكيدها بعد، داعيا السلطات الروسية إلى الكشف عما لديها من معلومات.وفي سياق متصل، صرح الضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، لـ" نيوز"، أنه من المرجح أن تجمع أجهزة الاستخبارات الأميركية معلومات استخباراتية من مصادر متعددة حول هذه الحادثة.وحذر هوفمان قائلا: "أتوقع أيضا أن تتواصل سفارتنا في موسكو مع نظرائها الدبلوماسيين على مستوى رسمي، نظرا لاحتمال وجود مواطنين أميركيين في روسيا قد يكونون عرضة للخطر".