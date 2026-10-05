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عربي-دولي

بعد حالة وفاة في روسيا بمرض خطير.. استنفار أميركي

Lebanon 24
05-10-2026 | 04:21
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كشفت وزارة الخارجية الأميركية أنها تتابع تقارير عن حالة مشتبه بها لوفاة ناجمة عن الطاعون الرئوي في روسيا، وتحث موسكو على مشاركة معلومات دقيقة وبسرعة، نظرا لأن التفاصيل لا تزال غير مؤكدة.
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وصرح مسؤول في الخارجية الأميركية لقناة "فوكس نيوز"، أن الولايات المتحدة على علم بتقارير عن حالة وفاة في مقاطعة إيركوتسك جنوب شرقي سيبيريا، وأنها تراقب الوضع عن كثب بالتنسيق مع المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ووكالات فيدرالية أخرى.


وشدد المسؤول على أن العديد من التفاصيل لم يتم تأكيدها بعد، داعيا السلطات الروسية إلى الكشف عما لديها من معلومات.

وفي سياق متصل، صرح الضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، لـ"فوكس نيوز"، أنه من المرجح أن تجمع أجهزة الاستخبارات الأميركية معلومات استخباراتية من مصادر متعددة حول هذه الحادثة.

وحذر هوفمان قائلا: "أتوقع أيضا أن تتواصل سفارتنا في موسكو مع نظرائها الدبلوماسيين على مستوى رسمي، نظرا لاحتمال وجود مواطنين أميركيين في روسيا قد يكونون عرضة للخطر".
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