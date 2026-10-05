تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تسريب يطال هويات 8.8 مليون دنماركي.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
05-10-2026 | 10:30
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
تسريب يطال هويات 8.8 مليون دنماركي.. اليكم التفاصيل
تسريب يطال هويات 8.8 مليون دنماركي.. اليكم التفاصيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت وزارة البحث والتعليم والرقمنة الدنماركية، hgdl الاثنين، أن أطرافاً غير مصرح لها تمكنت من الوصول إلى بيانات نحو 8.8 مليون شخص، تضمنت أسماء وعناوين وأرقام هوية، بعد إساءة استخدام صلاحيات كانت تتمتع بها شركة خاصة للوصول إلى النظام.
Advertisement


شركة خاصة في قلب التحقيق
كما أوضحت السلطات أن الصلاحيات الممنوحة للشركة، المعروفة اختصاراً باسم "سي بي آر"، استُغلت للوصول بصورة غير مشروعة إلى بيانات السجل المركزي للسكان، وفق "فرانس برس"

فيما أوقفت إدارة السجل عقب اكتشاف الواقعة، وصول الشركة إلى النظام.

بينما بدأت الشرطة والجهات المختصة، بالتعاون مع خبراء في الأمن الرقمي، التحقيق في كيفية استغلال الصلاحيات وتحديد نطاق البيانات التي تم الوصول إليها.

هذا ولم تكشف السلطات عن هوية المسؤولين عن الواقعة أو الطريقة التي مكنتهم من استخدام صلاحيات الشركة، فيما أُبلغت هيئة حماية البيانات الدنماركية بالحادثة.

وبدأت مؤشرات الواقعة في الظهور مساء الجمعة، 2 تشرين الأول، بعدما رصدت إدارة السجل نشاطاً غير معتاد يعود إلى سبتمبر/أيلول. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، كشفت المراجعة أن الوصول غير المصرح به امتد إلى بيانات ملايين الأشخاص.


لماذا 8.8 مليون؟
في حين أثار عدد المتضررين تساؤلات، إذ يبلغ عدد سكان الدنمارك حالياً ما يزيد قليلاً على 6 ملايين نسمة.

إلا أن السلطات الدنماركية بررت ذلك بأن السجل المركزي لا يقتصر على بيانات المقيمين حالياً، بل يحتفظ أيضاً بمعلومات أشخاص توفوا أو غادروا البلاد إلى دول أخرى.


ويضم النظام إجمالاً نحو 11 مليون شخص مسجل، وهو ما يجعل عدد السجلات التي شملها الوصول أكبر من عدد السكان الحاليين.

فيما أظهرت المراجعة الأولية أن الوصول غير المشروع لم يشمل أسماء وعناوين الأشخاص المسجلين ضمن ترتيبات خاصة لحماية هذه المعلومات، فيما لا تزال السلطات تدقق في بقية تفاصيل البيانات التي طالتها الواقعة.


تحذيرات من الاحتيال
من جهتها، وصفَت وزيرة البحث والتعليم والرقمنة كريستينا إيغيلوند الحادثة بأنها "بالغة الخطورة"، مؤكدة إطلاع لجنة الأعمال والرقمنة في البرلمان عليها، واتخاذ إجراءات لمنع تكرارها.

كما طلبت إجراء مراجعة أمنية شاملة للنظام لتحديد أوجه القصور التي سمحت بالوصول إلى البيانات، ودعت السكان إلى توخي الحذر خلال الفترة المقبلة.
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الدنماركي: شعلة أطلقتها فرقاطة روسية مرت على بعد أمتار قليلة من مروحية دنماركية
lebanon 24
Lebanon24
05/10/2026 15:27:45 Lebanon 24 Lebanon 24
حكومة الدنمارك: تسريب لبيانات أكثر من 8 ملايين شخص في البلاد
lebanon 24
Lebanon24
05/10/2026 15:27:45 Lebanon 24 Lebanon 24
اختراق سيبراني يطال ملايين السجلات في وزارة الدفاع الأميركية
lebanon 24
Lebanon24
05/10/2026 15:27:45 Lebanon 24 Lebanon 24
1.2 مليون يورو مساعدات للبنان.. وهذه تفاصيلها
lebanon 24
Lebanon24
05/10/2026 15:27:45 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

لجنة الأعمال

شركة خاصة

البرلمان

من جهته

مين حا

جمالا

طراف

غيلو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:55 | 2026-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:02 | 2026-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
21:00 | 2026-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:21 | 2026-10-05
Lebanon24
13:55 | 2026-10-05
Lebanon24
13:51 | 2026-10-05
Lebanon24
13:50 | 2026-10-05
Lebanon24
13:46 | 2026-10-05
Lebanon24
13:15 | 2026-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24