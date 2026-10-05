شبح "البيجر" في لبنان يصل إلى إيران.. ساعات تُثير مخاوف أمنية

نشرت قناة " إنترناشيونال" تقريراً جديداً سلطت فيه الضوء على جدل أمني في إيران، بعدما أظهرت صور مسؤولين عسكريين وأمنيين بارزين يرتدون ساعات ذكية، وسط تحذيرات من إمكانية استغلال هذه الأجهزة في عمليات التتبع والاستهداف.



وبحسب التقرير، أعادت الصور إلى الواجهة المخاوف من الثغرات الإلكترونية داخل المؤسسات ، خصوصاً بعد سلسلة عمليات اغتيال واختراقات نُسبت إلى ، ومع استحضار تجربة أجهزة "البيجر" التي استهدفت عناصر من " " في .

استفاده مدیران ارشد امنیتی_نظامی کشور از ساعت‌های هوشمند عجیب است، از این باب که دشمن درجه اول‌مان اسرائیل است که از کوچکترین لغزش، بهترین استفاده را می‌کند؛ تصویر «مرحوم شمخانی» _دبیر شورای دفاع در ۹ اسفند ۱۴۰۴ و همچنین دبیر شعام بمدت ۱۰ سال_ که پس از جنگ ۱۲ روزه در مراسم ختمی با ساعت هوشمند حضور پیدا کرده، تصویر «سردار فرحی»، معاون آماد و دستیار وزیر دفاع و مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح که تصویرش با ساعت هوشمند برمی‌گردد به پیش از جنگ ۱۲ روزه و در نهایت «سردار جلالی» رییس سازمان پدافند غیرعامل! نکته مهم ماجرا اما جواب سردار جلالی به این اشتباه است؛ او می‌گوید مگر شما تلویزیون هوشمند در خانه ندارید _یعنی مردم عادی را با مسئول پدافند غیر عامل کشور یکی می‌داند_ و طوری از شرایط کشور صحبت می‌کند که انگار در شرایط عادی هستیم و خبری از شناساییِ دشمن نیست! همین سهل‌اندیشی‌ها بوده که موجب شده اسرائیل و آمریکا در دو «جنگ ۱۲روزه» و «جنگ رمضان»، موفق شوند ترورهای چشمگیری را در میان مسئولان عالی نظامی، امنیتی و سیاسی انجام دهند! پیش از جنگ مطلب کوتاهی در کانالم با هشتگ #کمیته_وینوگراد نوشتم که فحوای آن «نیاز به تغییرات اساسی در ایران آنهم در همه حوزه‌ها بود»؛ تا دست به تحول نزنیم، غافلگیر می‌شویم! بعد از گذشت شرایط جنگی کشور، گزارش تحقیقیِ مفصلی _که در مورد علت ترورهای دقیق دشمن در دو جنگ اخیر است_ را منتشر خواهم کرد. — Ali Gholhaki (@aghplt) October 2, 2026 Advertisement