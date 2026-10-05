توترٌ عسكري بين أفغانستان وباكستان.. وطالبان تحذّر

قال وزير خارجية حركة "طالبان
" الأفغانية، أمير خان متقي، الاثنين، إن الخلافات بين أفغانستان
وباكستان يمكن حلها عبر الحوار والدبلوماسية، في ظل تصاعد التوتر العسكري بين البلدين الجارين.
وخلال فعالية في روسيا
، اتهم متقي الجيش الباكستاني
بتفضيل "المنطق العسكري" في التعامل مع أفغانستان بدلًا من الحوار والتفاهم السياسي، مؤكداً أن كابول
تعتبر الدفاع عن نفسها في مواجهة أي عدوان "حقاً مشروعاً وراسخاً"، بحسب وكالة "رويترز
".
وتأتي تصريحات متقي في وقت تشهد فيه العلاقات بين كابول وإسلام آباد توتراً متزايداً، بعدما تحولت العلاقة بين الطرفين من التقارب إلى تبادل الاتهامات والتهديدات.
وفي المقابل، نفت باكستان اتهامات أفغانية لقواتها وأجهزتها الاستخباراتية بدعم مسلحين في ولاية نورستان الأفغانية أو تجنيد وتدريب عناصر سابقة في قوات الأمن
الأفغانية.
ووصفت وزارة الإعلام
والإذاعة الباكستانية هذه الاتهامات بأنها "تافهة ولا أساس لها من الصحة"، مؤكدة رفض إسلام آباد الادعاءات بشأن تورط أجهزتها الأمنية في اشتباكات داخل أفغانستان.
كذلك، نفت الوزارة أي دور باكستاني في تجنيد أو تدريب عناصر أمن أفغان سابقين، أو تسهيل أنشطة تنظيم "داعش" أو جماعات مسلحة أخرى تنشط داخل أفغانستان.