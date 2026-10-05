استشهاد فلسطيني إثر قصف خيمة جنوب قطاع غزة

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استُشهد فلسطيني، اليوم الإثنين، في غارة إسرائيلية استهدفت مواصي جنوب .وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة باستشهاد فلسطيني، وإصابة أربعة آخرين بعد قصف مسيرة إسرائيلية خيمة في منطقة المواصي غرب خان يونس.وكان الجيش قصف في وقت سابق الإثنين، خيمة في منطقة المواصي ما أدى لإصابة فلسطينيين اثنين.وأصيب فلسطيني برصاصة في الرأس بعد إطلاق النار عليه من قبل الجيش الإسرائيلي خلال مكوثه في مدرسة تؤوي نازحين وسط خان يونس.كذلك، أفادت مصادر فلسطينية وشهود ، بتعرض مناطق في مدينة حمد بخان يونس، ومخيمي البريج والنصيرات ، ومنطقة أبوالعجين شرق دير البلح، والمناطق الشرقية من مدينة غزة لإطلاق نار بشكل عشوائي من قبل آليات الجيش الإسرائيلي.وأصيبت سيدة بجراح خطيرة بعد تعرضها لإطلاق نار من الآليات قرب الشمعة في مدينة غزة.