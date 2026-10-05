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عربي-دولي

إستونيا تعزز قواتها قرب الحدود الروسية وتستعد لسيناريوهات الحرب

Lebanon 24
05-10-2026 | 08:31
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إستونيا تعزز قواتها قرب الحدود الروسية وتستعد لسيناريوهات الحرب
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قال مسؤولون دفاعيون إن إستونيا بدأت نقل جزء من قواتها إلى مناطق أقرب للحدود الروسية، بالتزامن مع سعيها للحصول على أسلحة قادرة على استهداف مناطق بعيدة داخل الأراضي الروسية، في إطار استعداداتها لاحتمال اندلاع نزاع بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا.
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وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، لا يعتقد قادة الجيش والاستخبارات الإستونيون أن موسكو ستخوض حرباً شاملة مع حلف "الناتو" خلال العامين المقبلين، لكنهم يرون أنها تستعد لاحتمال نشوب صراع مستقبلي مع إستونيا.


ويخشى المسؤولون من أن تختبر روسيا دفاعات الحلف عبر توغل محدود، معتبرين أن إستونيا و"الناتو" لا يملكان حالياً قدرة ردع كافية لمثل هذا السيناريو.


وقال قائد اللواء الأول للمشاة، الكولونيل تارمو كوندلا: "علينا أن نبدأ من الحدود وأن ننتصر في المعارك الأولى".


وبموجب الخطط الجديدة، سينتقل اللواء بشكل دائم من تابا، التي تبعد نحو 130 كيلومتراً عن الحدود الروسية، إلى جوهفي الواقعة على بعد 50 كيلومتراً فقط، حيث يجري إنشاء منشآت جديدة لاستقبال الجنود. كما تُبنى قاعدة في نارفا قادرة على استيعاب نحو ألف عسكري.


وترفع إستونيا إنفاقها الدفاعي هذا العام بنسبة 42% إلى 2.4 مليار يورو، أي ما يعادل 5.4% من ناتجها المحلي الإجمالي، فيما توسع مشترياتها من الأسلحة بعيدة المدى.


وخلال العام الماضي، تعاقدت إستونيا على شراء 9 منصات "HIMARS" أميركية، إلى جانب صواريخ باليستية من طراز M57 يصل مداها إلى 300 كيلومتر، كما تعتزم شراء 9 منصات «Chunmoo» الكورية الجنوبية بالمدى نفسه تقريباً.


وتملك إستونيا قوة احتياطية مدربة تضم نحو 230 ألف شخص، بينما يبلغ عدد العسكريين العاملين بشكل دائم 4200 فقط. وفي حال الحرب، يمكن تعبئة 39,500 جندي احتياطي خلال ساعات، إضافة إلى نحو 40 ألفاً آخرين مدربين وقابلين للتعبئة.
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