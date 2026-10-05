لماذا أخفت الأميرة ديانا عن تشارلز جنس مولودهما الثاني؟

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كشف كاتبة السيرة الملكية ، أنّ أخفت عن ، معلومة تتعلق بجنس مولودهما الثاني الأمير هاري، رغم علمها مسبقًا بأنّها تنتظر صبيًا، لأنّ زوجها آنذاك كان يأمل في إنجاب ابنة، حفاظًا على مشاعره.وبحسب كتاب أندرو مورتون "ديانا: قصتها الحقيقية"، وصفت ديانا الفترة التي سبقت ولادة هاري بأنها كانت من أكثر مراحل زواجها وتشارلز تقاربًا، مؤكدة أنها لم تتكرّر لاحقًا.كما نقل الكتاب عن ديانا أن تشارلز أبدى خيبة أمل عند معرفة جنس المولود، وقال: "يا إلهي، إنه صبي! بل ولديه شعر أحمر أيضًا".وأشارت تقارير إلى أن تسجيلات صوتية لديانا، استُخدمت لاحقًا في إعداد سيرتها الذاتية، تضمنت تفاصيل عن موقف آخر خلال تعميد الأمير هاري، عندما تحدث تشارلز مع والدته عن رغبتهما في إنجاب فتاة.وبحسب رواية ديانا، ردت على تشارلز بالقول إنه محظوظ بإنجاب طفل سليم، معتبرة أن الموقف ترك أثرًا في علاقته بوالدته. (ارم نيوز)