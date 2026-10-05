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عربي-دولي

الجيش الإسرائيليّ: هذا ما عثرنا عليه في جنوب سوريا (صور)

Lebanon 24
05-10-2026 | 09:32
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الجيش الإسرائيليّ: هذا ما عثرنا عليه في جنوب سوريا (صور)
الجيش الإسرائيليّ: هذا ما عثرنا عليه في جنوب سوريا (صور) photos 0
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قال الجيش الإسرائيليّ، إنّه "خلال نشاط قوات لواء "كرميلي" يوم أمس في جنوب سوريا، لتطهير منطقة التأمين الدفاعية من الوسائل القتالية التابعة للنظام السوري السابق، عثرت القوات على ثلاث عبوات مضادة للدروع ولغمين".

وأضاف في بيان: "سيُواصل الجيش الإسرائيلي العمل في منطقة التأمين الدفاعية في جنوب سوريا، وإزالة كل تهديد يستهدف مواطني إسرائيل والقوات الإسرائيلية".
 
 
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