الجيش الإسرائيليّ: هذا ما عثرنا عليه في جنوب سوريا (صور)

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أمس (الأحد)، خلال نشاط قوات لواء كرميلي في جنوب سوريا لتطهير منطقة التأمين الدفاعية من الوسائل القتالية التابعة للنظام السوري السابق، عثرت القوات على ثلاث عبوات مضادة للدروع ولغمين.
سيواصل جيش الدفاع العمل في منطقة التأمين الدفاعية في جنوب سوريا، وإزالة كل تهديد يستهدف مواطني دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع.
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) October 5, 2026
أمس (الأحد)، خلال نشاط قوات لواء كرميلي في جنوب سوريا لتطهير منطقة التأمين الدفاعية من الوسائل القتالية التابعة للنظام السوري السابق، عثرت القوات على ثلاث عبوات مضادة للدروع ولغمين.
سيواصل جيش الدفاع العمل في منطقة التأمين الدفاعية في جنوب سوريا، وإزالة كل تهديد يستهدف مواطني دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع.