الجيش الإسرائيليّ: هذا ما عثرنا عليه في جنوب سوريا (صور)

قال الجيش الإسرائيليّ، إنّه "خلال نشاط قوات لواء "كرميلي" يوم أمس في ، لتطهير منطقة التأمين الدفاعية من الوسائل القتالية التابعة للنظام السوري السابق، عثرت القوات على ثلاث عبوات مضادة للدروع ولغمين".



وأضاف في بيان: "سيُواصل الجيش العمل في منطقة التأمين الدفاعية في جنوب ، وإزالة كل تهديد يستهدف مواطني والقوات ".

أمس (الأحد)، خلال نشاط قوات لواء كرميلي في جنوب سوريا لتطهير منطقة التأمين الدفاعية من الوسائل القتالية التابعة للنظام السوري السابق، عثرت القوات على ثلاث عبوات مضادة للدروع ولغمين. سيواصل جيش الدفاع العمل في منطقة التأمين الدفاعية في جنوب سوريا، وإزالة كل تهديد يستهدف مواطني وقوات جيش الدفاع. — Lieutenant Colonel Ella Waweya | واوية (@CaptainElla1) October 5, 2026 Advertisement