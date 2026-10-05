البرازيل إلى جولة ثانية.. بولسونارو يتقدم على لولا

تتجه البرازيل إلى جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية في 25 تشرين الأول، بعدما فشل الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وعضو اليميني فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو، في حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

وبحسب "Morning Star"، أظهرت نتائج المحكمة في حصول بولسونارو على نحو 56 مليون صوت، مقابل 53.7 مليوناً للولا، في انتخابات لم يتمكن فيها أي من المرشحين من نيل الأغلبية المطلوبة للفوز من الجولة الأولى.

ويخوض لولا الانتخابات سعياً إلى ولاية رئاسية غير متتالية، فيما يخوض فلافيو بولسونارو السباق مدعوماً من اليميني وحليفاً للرئيس الأميركي . وكان والده جايير بولسونارو قد حُكم عليه بالسجن لمدة 27 عاماً بعد إدانته بالتخطيط لانقلاب بهدف قلب نتيجة انتخابات عام 2022 التي فاز فيها لولا.

وعقب إعلان النتائج، قال فلافيو بولسونارو إن نتيجة الجولة الأولى تعكس رغبة البرازيليين في التغيير، فيما وصف لولا النتيجة بأنها "غير متوقعة"، بعدما كان يعتقد أنه قادر على حسم السباق من الجولة الأولى.

وقال لولا: "غداً نبدأ حملة جديدة"، مضيفاً: "أنا جيد جداً في مرحلة خروج المغلوب. سنرى من لديه الخطة الأفضل".

وسيكون أمام المرشحين ثلاثة أسابيع لاستقطاب الناخبين الذين لم يصوتوا لأي منهما في الجولة الأولى. ولم يعلن عدد من المرشحين الذين حلوا في المراتب التالية دعمهم لأي من الطرفين، بينهم أوغوستو ، الذي حصل على 3.4 مليون صوت، ورونالدو كايادو ورينان سانتوس، اللذان حصلا معاً على نحو 5.3 مليون صوت.

وتأتي الجولة الثانية في ظل سباق انتخابي شديد الاستقطاب، وسط قضايا تتعلق بتكاليف المعيشة والفساد والأمن، فيما ينظر إلى النتيجة باعتبارها مؤثرة في اتجاه البرازيل السياسي وعلاقاتها الإقليمية والدولية.