القوات اليمنية تستعيد المخا من الحوثيين بعد أسابيع من سيطرتهم

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ونقلت وكالة " " عن اليمنية الحكومية "سبأ" أن قوات "درع الوطن" و"ألوية " و"مقاومة تهامة"، بدعم من الشعبية وإسناد جوي، تمكنت من استعادة المدينة بعد مواجهات عنيفة.وبحسب مصدر عسكري نقلت عنه "سبأ"، المعارك في عدد من المواقع المحيطة بالمخا واستخدمت خلالها أسلحة مختلفة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، فيما أُسر عدد من مقاتلي الجماعة وفرّ آخرون من المنطقة.ولم يقدم المصدر أرقاماً محددة بشأن عدد القتلى أو الجرحى أو الأسرى.وتكتسب المخا أهمية استراتيجية بسبب موقعها على الساحل لليمن وقربها من ، أحد أبرز الممرات البحرية التي تربط البحر الأحمر بخليج عدن.وتأتي استعادة المدينة في إطار تصعيد عسكري واسع بين القوات الحكومية والحوثيين، تزامناً مع إطلاق عملية "فجر اليمن" التي أعلنتها القيادة اليمنية بهدف استعادة مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة.وكانت القوات الحكومية قد أعلنت في وقت سابق الإثنين السيطرة على منطقة ذو باب ومواقع استراتيجية قرب باب المندب، إضافة إلى مطار ذو باب وقطع الطريق بين ذو باب والمخا.