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عربي-دولي

القوات اليمنية تستعيد المخا من الحوثيين بعد أسابيع من سيطرتهم

Lebanon 24
05-10-2026 | 11:50
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القوات اليمنية تستعيد المخا من الحوثيين بعد أسابيع من سيطرتهم
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استعادت القوات الموالية للحكومة اليمنية، الإثنين، السيطرة على مدينة المخا الساحلية المطلة على البحر الأحمر في محافظة تعز، بعد معارك عنيفة مع الحوثيين الذين كانوا قد سيطروا عليها منذ مطلع أيلول.
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ونقلت وكالة "الأناضول" عن وكالة الأنباء اليمنية الحكومية "سبأ" أن قوات "درع الوطن" و"ألوية العمالقة" و"مقاومة تهامة"، بدعم من المقاومة الشعبية وإسناد جوي، تمكنت من استعادة المدينة بعد مواجهات عنيفة.

وبحسب مصدر عسكري نقلت عنه "سبأ"، دارت المعارك في عدد من المواقع المحيطة بالمخا واستخدمت خلالها أسلحة مختلفة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، فيما أُسر عدد من مقاتلي الجماعة وفرّ آخرون من المنطقة.

ولم يقدم المصدر أرقاماً محددة بشأن عدد القتلى أو الجرحى أو الأسرى.

وتكتسب المخا أهمية استراتيجية بسبب موقعها على الساحل الغربي لليمن وقربها من مضيق باب المندب، أحد أبرز الممرات البحرية التي تربط البحر الأحمر بخليج عدن.

وتأتي استعادة المدينة في إطار تصعيد عسكري واسع بين القوات الحكومية والحوثيين، تزامناً مع إطلاق عملية "فجر اليمن" التي أعلنتها القيادة اليمنية بهدف استعادة مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة.

وكانت القوات الحكومية قد أعلنت في وقت سابق الإثنين السيطرة على منطقة ذو باب ومواقع استراتيجية قرب باب المندب، إضافة إلى مطار ذو باب وقطع الطريق بين ذو باب والمخا.
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مضيق باب المندب

وكالة الأنباء

البحر الأحمر

محافظة تعز

الأناضول

العمالقة

المقاومة

خليج عدن

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