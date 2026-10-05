عطل كهربائي يضرب آلاف المنازل والشركات في لندن

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وبحسب وكالة " "، بدأ الانقطاع عند نحو الساعة 10:32 صباحاً، وطال نحو 32 منطقة بريدية، معظمها في . وقالت شركة "UK Power Networks" إن السبب يعود إلى عطل في شبكة الكهرباء المحلية الممتدة تحت الأرض.وأدى انقطاع الكهرباء إلى تعطل شاشات المغادرة في محطة " ستريت"، فيما بقيت متاجر ومكاتب عدة من دون كهرباء، وأبلغت مكاتب عن اضطرابات في خدمات الإنترنت وتوقف شاشات الحواسيب عن العمل.كما تأثرت خدمات قطارات "Great Northern"، إذ تعذر على القطارات التوقف في محطة "Essex Road" بعد انقطاع إنارة الأرصفة. وطُلب من الركاب استخدام محطتي "Old Street" أو "Highbury and Islington" وإتاحة وقت إضافي لرحلاتهم.وقالت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء إنها تمكنت من إعادة إلى 4,989 منزلاً ومصلحة تجارية بعد نحو 15 دقيقة من بدء الانقطاع، قبل أن تتم استعادة الكهرباء تدريجياً في جميع بحلول فترة بعد الظهر.ولم تقدم الشركة تفاصيل إضافية بشأن سبب العطل الذي أصاب شبكة الكهرباء تحت الأرض.