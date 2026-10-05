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عربي-دولي

عطل كهربائي يضرب آلاف المنازل والشركات في لندن

Lebanon 24
05-10-2026 | 11:58
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عطل كهربائي يضرب آلاف المنازل والشركات في لندن
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شهدت أجزاء من لندن انقطاعاً واسعاً للكهرباء، الإثنين، بعدما تسبب عطل في شبكة كهرباء تحت الأرض بتعطيل إمدادات آلاف المنازل والشركات، إضافة إلى التأثير على حركة النقل في العاصمة.
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وبحسب وكالة "الأناضول"، بدأ الانقطاع عند نحو الساعة 10:32 صباحاً، وطال نحو 32 منطقة بريدية، معظمها في شرق لندن. وقالت شركة "UK Power Networks" إن السبب يعود إلى عطل في شبكة الكهرباء المحلية الممتدة تحت الأرض.

وأدى انقطاع الكهرباء إلى تعطل شاشات المغادرة في محطة "ليفربول ستريت"، فيما بقيت متاجر ومكاتب عدة من دون كهرباء، وأبلغت مكاتب عن اضطرابات في خدمات الإنترنت وتوقف شاشات الحواسيب عن العمل.

كما تأثرت خدمات قطارات "Great Northern"، إذ تعذر على القطارات التوقف في محطة "Essex Road" بعد انقطاع إنارة الأرصفة. وطُلب من الركاب استخدام محطتي "Old Street" أو "Highbury and Islington" وإتاحة وقت إضافي لرحلاتهم.

وقالت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء إنها تمكنت من إعادة التيار إلى 4,989 منزلاً ومصلحة تجارية بعد نحو 15 دقيقة من بدء الانقطاع، قبل أن تتم استعادة الكهرباء تدريجياً في جميع المناطق المتضررة بحلول فترة بعد الظهر.

ولم تقدم الشركة تفاصيل إضافية بشأن سبب العطل الذي أصاب شبكة الكهرباء تحت الأرض.
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المناطق المتضررة

الأناضول

شرق لندن

ليفربول

التيار

إنترنت

القطار

الأنا

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