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عربي-دولي

هرمز أم المصافي؟ ترامب يكشف سبب ارتفاع البنزين

Lebanon 24
05-10-2026 | 13:14
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هرمز أم المصافي؟ ترامب يكشف سبب ارتفاع البنزين
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حمّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هجمات أوكرانيا على مصافي النفط الروسية والديمقراطيين مسؤولية ارتفاع أسعار البنزين، في وقت تواجه فيه إدارته ضغوطاً متزايدة بسبب صعود أسعار الطاقة على خلفية الحرب مع إيران.
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وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشال"، إن مضيق هرمز لم يعد العامل الأساسي وراء ارتفاع أسعار الوقود، في ظل تدفق كميات قياسية من النفط بصورة شبه يومية، معتبراً أن المشكلة باتت مرتبطة بالمصافي الروسية التي تتعرض لهجمات أوكرانية.

وكتب: "لم يعد مضيق هرمز هو ما يدفع أسعار البنزين إلى الارتفاع، لأن أعداداً قياسية من البراميل تتدفق الآن بصورة شبه يومية، بل إن السبب هو المصافي، فمصافي روسيا تتعرض للتدمير على أيدي أوكرانيا".

وتأتي تصريحات ترامب في وقت لا يزال فيه ملف مضيق هرمز حاضراً في الأزمة مع طهران، إذ أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن إيران لن تعيد فتح المضيق قبل تنفيذ شروطها السبعة الواردة في الاتفاق المرحلي المبرم مع الولايات المتحدة في حزيران.

وقال قاليباف إن موقف طهران "واضح وحازم"، مؤكداً أن مضيق هرمز سيبقى مغلقاً إلى حين استيفاء الشروط الإيرانية السبعة المستندة، بحسب قوله، إلى مذكرة تفاهم إسلام آباد.
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