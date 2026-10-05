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عربي-دولي

بعد مقتله.. جنديان إسرائيليان يلتقطان "سيلفي" مع جثمانه

Lebanon 24
05-10-2026 | 13:28
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بعد مقتله.. جنديان إسرائيليان يلتقطان سيلفي مع جثمانه
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أثارت صور متداولة لجنديين إسرائيليين يلتقطان صورة "سيلفي" إلى جانب جثمان فلسطيني داخل آلية عسكرية موجة من الاستنكار، عقب مقتله برصاص القوات الإسرائيلية عند مدخل بلدة بني نعيم شرقي الخليل، اليوم الاثنين.

وقالت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على مركبة فلسطينية عند مدخل البلدة، ما أدى إلى مقتل فلسطيني وإصابة اثنين آخرين، أحدهما بجروح خطيرة والآخر متوسطة، قبل نقلهما إلى مستشفيات إسرائيلية.

وأظهرت الصور المتداولة جنديين إسرائيليين إلى جانب جثمان القتيل بعد وضعه داخل آلية عسكرية، وهما يلتقطان صورة "سيلفي"، ما أثار ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن مركبة تقل ثلاثة أشخاص تسارعت باتجاه مركبة عسكرية واصطدمت بها في منطقة بني نعيم، مشيراً إلى عدم وقوع إصابات في صفوف قواته، وأن الجنود أطلقوا النار باتجاه المركبة وأصابوا من كانوا بداخلها.

وأضاف الجيش أنه دفع بتعزيزات إلى المنطقة وبدأ عمليات بحث، بالتزامن مع إغلاق طرق وقرى قريبة من بلدة بني نعيم.
 
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