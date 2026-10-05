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عربي-دولي

بعد استهداف مكة والمدينة.. السعودية: سنتخذ كل ما يلزم لحماية أراضينا

Lebanon 24
05-10-2026 | 14:06
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بعد استهداف مكة والمدينة.. السعودية: سنتخذ كل ما يلزم لحماية أراضينا
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أدانت السعودية بشدة استمرار هجمات الحوثيين على المدنيين والمنشآت المدنية والاقتصادية، مؤكدة حقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أراضيها وسيادتها وسلامة المواطنين والمقيمين.
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وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن الاعتداءات الحوثية المتكررة طالت مكة المكرمة والمدينة المنورة والعاصمة الرياض، إضافة إلى أبها وخميس مشيط وجازان ونجران والطائف وينبع.

وأضافت أن الهجمات شملت أيضاً سفناً سعودية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأكدت المملكة أنها بذلت، منذ انقلاب الحوثيين على الحكومة اليمنية عام 2014، جهوداً متواصلة للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام، إلا أن الجماعة اختارت مواصلة التصعيد العسكري، ما فاقم المعاناة الإنسانية والاقتصادية للشعب اليمني.

وجددت الرياض دعمها السياسي والعسكري الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، بهدف إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.

كما دعت المجتمع الدولي، ولا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة ودعم الحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين ووقف خطرهم على اليمن والمنطقة والعالم. (العربية)
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