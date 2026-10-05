بعد استهداف مكة والمدينة.. السعودية: سنتخذ كل ما يلزم لحماية أراضينا

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وقالت ، في بيان، إن الاعتداءات الحوثية المتكررة طالت مكة المكرمة والمدينة المنورة والعاصمة ، إضافة إلى أبها وخميس مشيط وجازان ونجران والطائف وينبع.وأضافت أن الهجمات شملت أيضاً سفناً سعودية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.وأكدت أنها بذلت، منذ انقلاب الحوثيين على الحكومة عام 2014، جهوداً متواصلة للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام، إلا أن الجماعة اختارت مواصلة التصعيد العسكري، ما فاقم المعاناة الإنسانية والاقتصادية للشعب اليمني.وجددت الرياض دعمها السياسي والعسكري الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، بهدف إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.كما دعت ، ولا سيما الدول دائمة العضوية في ، إلى تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة ودعم الحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين ووقف خطرهم على اليمن والمنطقة والعالم. (العربية)