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عربي-دولي

"نعرف من أطلق التهديد".. ترامب يكشف سبب تحريك القاذفات

Lebanon 24
05-10-2026 | 15:50
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نعرف من أطلق التهديد.. ترامب يكشف سبب تحريك القاذفات
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة رصدت "تهديداً محدداً" دفعها إلى نقل قاذفات من قاعدة "فيرفورد" الجوية في بريطانيا، مؤكداً أن واشنطن تعرف الأشخاص الذين أطلقوا هذا التهديد.
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وتعليقاً على نقل الطائرات، قال ترامب: "كان هناك تهديد، ونعرف الأشخاص الذين أطلقوا هذا التهديد".

وكانت الحكومة البريطانية قد أكدت في وقت سابق أن قاعدة "فيرفورد" آمنة، رغم سحب الولايات المتحدة سرباً من قاذفات "B-1" المتمركزة فيها، وسط مخاوف أمنية مرتبطة بتهديد محتمل.

وفي الملف الإيراني، أكد ترامب أنه لا يزال منفتحاً على إجراء محادثات مباشرة مع طهران، معتبراً أن الحرب مع إيران "ستنتهي بسرعة كبيرة بطريقة أو بأخرى".

كما قال الرئيس الأميركي إنه يعتقد أن إيران مسؤولة عن واقعة طائرة "فلاي دبي"، من دون تقديم تفاصيل إضافية، فيما توقع أن يسير الهجوم السعودي واليمني على الحوثيين "على نحو جيد للغاية".
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