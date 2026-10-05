"نعرف من أطلق التهديد".. ترامب يكشف سبب تحريك القاذفات

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قال الرئيس الأميركي إن رصدت "تهديداً محدداً" دفعها إلى نقل قاذفات من قاعدة "فيرفورد" الجوية في ، مؤكداً أن تعرف الأشخاص الذين أطلقوا هذا التهديد.وتعليقاً على نقل الطائرات، قال : "كان هناك تهديد، ونعرف الأشخاص الذين أطلقوا هذا التهديد".وكانت الحكومة قد أكدت في وقت سابق أن قاعدة "فيرفورد" آمنة، رغم سحب الولايات المتحدة سرباً من قاذفات "B-1" المتمركزة فيها، وسط مخاوف أمنية مرتبطة بتهديد محتمل.وفي الملف ، أكد ترامب أنه لا يزال منفتحاً على إجراء محادثات مباشرة مع ، معتبراً أن الحرب مع "ستنتهي بسرعة كبيرة بطريقة أو بأخرى".كما قال الرئيس الأميركي إنه يعتقد أن إيران مسؤولة عن واقعة طائرة "فلاي دبي"، من دون تقديم تفاصيل إضافية، فيما توقع أن يسير الهجوم السعودي واليمني على الحوثيين "على نحو جيد للغاية".