"المنبوذ الاقتصادي".. واشنطن تعلن نتائج حملتها ضد إيران

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قال الأميركي سكوت بيسنت إن حملة "المنبوذ الاقتصادي" التي أطلقتها ضد بدأت تحقق نتائج، مشيراً إلى تراجع العملة إلى مستويات قياسية وغياب شحنات جديدة من الخام خلال الشهر الماضي.وأكد بيسنت أن إيران لم تحمّل، خلال الشهر الماضي، أي كميات من النفط الخام على متن ناقلات، معتبراً أن ذلك يعكس حجم الضغوط التي تفرضها على الاقتصاد .وأشار إلى أن الإيراني تراجع إلى مستويات قياسية متدنية، مضيفاً أن مسؤولاً أمنياً إيرانياً بارزاً أقر بأن البلاد تمر بواحدة من أصعب الفترات في تاريخها، من دون أن يكشف هويته.وكانت واشنطن قد وسعت خلال الأسابيع الماضية إجراءاتها لعزل اقتصادياً، مستهدفة قطاعات النفط والمصارف والطيران وشبكات التعامل المالي. وقال بيسنت في وقت سابق إن فرقاً من وزارة الخزانة أُرسلت إلى دول عدة للضغط باتجاه اتخاذ إجراءات ضد إيران، مشيراً إلى وقف رحلات إيرانية وفرض قيود على تعاملات مصرفية في عدد من الدول.وتؤكد أنها ستواصل حملة الضغط الاقتصادي على طهران، في وقت تربط فيه هذه الإجراءات بمطالب تتعلق بسياسات إيران الإقليمية وبرنامجها .